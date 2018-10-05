تباين أداء الأسواق المحلية مع ترقب المحفزات

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع عودة التراجع في مستويات السيولة في ظل ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة لا سيما مع قرب موسم نتائج الشركات للربع الثالث، إذ واصل سوق أبوظبي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي نحو أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما هبط سوق دبي بضغوط من القيادية.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.12% أو ما يعادل 5.78 نقاط، ليستقر مغلقاً عند 5007.12 نقاط مع صعود أسهم الاتصالات والبنوك والاستثمار في مقابل تراجع العقارات والطاقة، بينما فقد سوق دبي نحو 23.26 نقطة أو ما نسبته 0.83% ليغلق عند 2791.71 نقطة مع نزول أسهم العقار والبنوك.

وانخفضت السيولة الكلية للسوقين مجدداً إلى 243.3 مليون درهم موزعة بواقع 128.7 مليوناً في دبي و114.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 160.59 مليون سهم منها 122.8 مليوناً في دبي و37.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3216 صفقة.

دعم البنوك

وجاء صعود سوق العاصمة بدعم ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.25% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 0.75%، مقابل تراجع «الاتحاد الوطني» 0.6%. كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

في المقابل، انخفض قطاع العقارات بنسبة 1.7% مع تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.78% و«الدار» 1.71% و«منازل» 0.23%، كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 0.81% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 1.26% و«دانة غاز» 0.85%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على التداولات بسيولة 37.04 مليون درهم، ثم «اتصالات» مستحوذاً على 16.15 مليون درهم، تلاه سهم «أدنوك للتوزيع» بسيولة بلغت 13.07 مليون درهم. وكان سهم «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» الأكثر صعوداً بنحو 2.04%، فيما كان سهم «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر تراجعاً بنسبة 5.14% إلى 0.68 درهم.

ضغط العقار

وتراجع سوق دبي تحت وطأة هبوط قطاع العقار بنسبة 1.79% مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» 2.98% و«إعمار مولز» 1.64% و«إعمار للتطوير» 1.54% و«أرابتك» 3.59% و«دريك آند سكل» 1.44%، في مقابل ارتفاع «ديار للتطوير» و«داماك» بنحو 2.07% و1.48% على التوالي.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.37% مع انخفاض سهم «دبي الإسلامي» 0.56% و«الإمارات دبي الوطني» 0.21%، وهبط قطاع النقل أيضا بنحو 0.74% مع تراجع «أرامكس» 1.23% و«العربية للطيران» 0.42%، فيما صعد «الخليج للملاحة» 0.89%.

في المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.3% مع صعود سهم «دبي للاستثمار» 0.54%، مقابل هبوط سهم «سوق دبي المالي» 0.65% واستقرار «شعاع كابيتال» دون تغيير. وهيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط بسيولة 22.15 مليون درهم تلاه «ديار للتطوير» بنحو 14.7 مليون درهم ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً نحو 14.7 مليون درهم.

وكان سهم «الرمز كوربوريشن» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.85% إلى 1.48 درهم، فيما سجل سهم «اكتتاب القابضة» أكبر نسبة هبوط بنحو 5.86% إلى 0.27 درهم.

0.21 %

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.21% إلى 3258.36 نقطة، وجرى التداول على 643.9 ألف سهم بقيمة 7.042 ملايين دولار من خلال 238 عملية، فيما لم يشهد سوق المشتقات أي تداولات خلال جلسة التعاملات.

* إفصاحات

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كشف حساب

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحرص للحصول على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة، التي يتعاملون معها حال الشعور بوجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة.