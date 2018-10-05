مجلسا إدارة «ساب» والبنك الأول يوافقان على الدخول في اتفاقية اندماج

المصدر: الرياض-البيان

وافق كلٌ من مجلس إدارة بنك ساب ومجلس إدارة البنك الأول، على الدخول في اتفاقية اندماج بينهما، لإنشاء بنك متميز جديد، يسهم في توفير المزيد من الفرص للعملاء.

ويدعم تحقيق النمو، بما يلبي طموحات السعودية وهذا الاندماج الذي لا يزال يتطلب اعتماده من قبل المساهمين والجهات التنظيمية سيقود لتأسيس ثالث أكبر بنك في المملكة، وسيزيد من قدرته في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، مع إمكانات وصول منقطعة النظير إلى شبكة المصارف العالمية، ما يسهل التدفقات النقدية الاستثمارية الضخمة إلى داخل المملكة كما يساعد على نمو التجارة الدولية في السعودية.

وقال خالد سليمان العليّان رئيس مجلس إدارة بنك ساب، إن الاندماج بين ساب والبنك الأول، سيؤسس كياناً مصرفياً قوياً قادراً على دفع عجلة النمو في المملكة. ومع برنامج التحول في المملكة العربية السعودية، من خلال رؤية 2030 فإن الاندماج سيضمن لعملائنا إمكانية الاستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصاد سعودي أكثر تنوعاً وملاءمة للاستثمار وأكثر سهولة في الوصول إليه.

وأضاف أننا سنعمل على تحقيق إمكانية نمو القطاع الخاص، من خلال الخبرات اللازمة لمساعدة جميع المؤسسات التجارية، بدءاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى الشركات الكبرى، التي تنافس على المستوى المحلي والدولي.

كما سيقدم بنكنا لأصحاب المشروعات الجديدة، الأدوات المالية التي يحتاجون إليها من أجل النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أننا سنتمتع بقدرات أكبر في توفير الدعم للمعاملات كبيرة الحجم، ودعم البنية التحتية ومشروعات الخصخصة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأول، المهندس مبارك عبد الله الخفرة: سنضع معاً معايير جديدة للعملاء، ونجمع تحت سقف واحد ما بين المواهب والخبرات التي يتمتع بها مصرفان من أعرق المصارف في المملكة وسنعمل على بناء إرثنا المشترك من الابتكار، حتى نضمن أن نكون أفضل مكان لتقديم الخدمات المصرفية، وأفضل مكان للعمل في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن البنك المندمج يتوقع أن يقدم قيمة أفضل وطويلة الأمد لمساهمينا، كما سيخلق نمواً يضمن توفير مجموعة كاملة من الخدمات لقاعدة عملائنا، وذلك من خلال عملية انتقالية، تؤدي إلى كيان مصرفي رائد.