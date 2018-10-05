«الإمارات الإسلامي» يؤكد التزامه بدعم جهود التوطين في القطاع

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي» أمس عن تنظيم «اليوم المفتوح للتوظيف» لمواطني دولة الإمارات بالتعاون مع «وزارة الموارد البشرية والتوطين» انسجاماً مع أهداف التوطين التي نصت عليها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وفي إطار منهجية ثلاثية المحاور أطلقتها هذا العام سعياً إلى توفير 15 ألف فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين ضمن قطاعات اقتصادية استراتيجية عام 2018.

ويعتزم «الإمارات الإسلامي» تنظيم «اليوم المفتوح للتوظيف» 8 أكتوبر في «مركز السعادة» الكائن في دبي، ليتيح للمواطنين فرصة استكشاف مجموعة واسعة من فرص العمل في أقسام ووظائف مختلفة ضمن المصرف، منها المشرفون والاستشاريون في مجالات التمويل المنزلي والخدمات المصرفية للأفراد وسفراء الخدمة.

كما سيوفر «الإمارات الإسلامي» للمواطنين فرص العمل في المبيعات، موسعاً بذلك نطاق الفرص المتاحة حالياً لتوفير تجربة مصرفية أكثر شمولاً وتمكينهم من إثراء معارفهم حول القطاع.

وقال مروان سالم أبونواس المهيري رئيس قسم الموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «في ضوء النمو المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي ضمن اقتصاد دولة الإمارات بات من الأهمية بمكان استقطاب دفعات جديدة من المواطنين أصحاب المهارات والقدرات المتميزة للعمل في القطاع ومساعدتهم على دفع عجلة مسيرتهم المهنية والارتقاء بمستويات تطورهم المهني والشخصي. ونتطلع قدماً إلى لقاء المرشحين المواطنين من خريجي المدارس الثانوية الجدد، ويسعدنا أن نقدم لهم فرصة المساهمة في نمو القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتأتي مبادرة «الإمارات الإسلامي» مدفوعة بالتزامه المتواصل تجاه دعم جهود التوطين في دولة الإمارات بهدف تعزيز انخراط المواهب الوطنية الإماراتية في القطاع المصرفي.