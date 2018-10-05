استقالة الهاشمي من «دار التكافل»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مجلس إدارة «دار التكافل» أمس استقالة صالح الهاشمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، من منصبه بعد نحو 8 سنوات قضاها في دار التكافل شهدت خلالها الشركة ازدهاراً ونمواً في تيسير أعمالها، تمثل في تحسين ربحية الشركة وتطوير عملياتها حتى باتت إحدى ابرز الشركات التكافلية في الدولة.

وتأتي استقالة الهاشمي لأسباب شخصية حيث تولى مهام إدارة «دار التكافل» عام 2010 حيث كرس خبرته وجهده في سبيل دعم ونمو دار التكافل ومن ثم قيادة فريق العمل لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التأمينية التي تقدمها دار التكافل حصرياً لعملائها.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة اللواء عبدالعزيز البناي وأعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم وامتنانهم لصالح الهاشمي على مساهمته البارزة في تطور ونمو دار التكافل وتفانيه في أداء مسؤولياته على مدى السنوات الـ 8 الماضية.

فمن خلال منصبه لعب دوراً حيوياً في إرساء الأسس لدار التكافل تواكب احتياجات وتطلعات العملاء، وساهم بحنكته وخبرته في دفع عجلة نمو الشركة والحفاظ على مكانتها في طليعة قطاع التأمين في الدولة.

وأعلن مجلس إدارة دار التكافل عن تعيين «سرينيفاسان أ. ر» كمدير تنفيذي لشركة دار التكافل خلفاً لصالح الهاشمي، إذ يتمتع «سرينيفاسان» بخبرة تزيد عن 32 عاماً في قطاع التأمين وإعادة التأمين وإدارة الاكتتاب والمطالبات، منها ما يزيد عن 24 عاماً في مناصب إدارية عليا في منطقة الشرق.

مشيرين إلى أن مسيرة حياته العملية في الهند وسلطنة عمان ودبي والبحرين طور لديه معرفة شاملة ومتعمقة لمتطلبات سوق الشرق الأوسط في عمليات التأمين وإعادة التأمين.

وقال صالح الهاشمي: تشرفت بالعمل مع فريق استثنائي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات على مدى السنوات الماضية محققين معاً الكثير من الإنجازات.