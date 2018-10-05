43.2 مليار دولار إيرادات «ديلويت» 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "ديلويت" عن إجمالي إيرادات 43.2 مليار دولار للسنة المالية المنتهية 31 مايو 2018 مسجلة بذلك زيادة في إيراداتها 11.3% أي ما يعادل 4.4 مليارات دولار.

وقال بونيت رينجين، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت العالمية: «شهدت السنة المالية 2018 إنجازات استثنائية لديلويت كان لها تأثير فاعل على كل عملائنا ومهنيينا، وعلى المجتمع ككل، ما يظهر التزام ديلويت المستمر في خدمة عملائها بجودة عالية وتميز، وهي تضع نصب عينيها مسؤولياتها تجاه المصلحة العامة.

وأضاف أننا عملنا خلال العام الماضي على زيادة الاستثمارات الاستراتيجية من حيث الإمكانيات والخدمات الأكثر إلحاحاً لدى العملاء في الأسواق الأسرع نمواً في العالم، كما أننا ضاعفنا جهودنا واستثماراتنا لتعزيز جودة خدمات التدقيق والابتكار وتحقيق نتائج مالية رصينة.

خدمات

وقال عمر الفاهوم، المدير التنفيذي في ديلويت الشرق الأوسط: «إن رؤية السعودية 2030، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية وغيرهما من دول التعاون، ودبي 2020، والابتكار والذكاء الاصطناعي، ما هي إلا بعض التغييرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً.

وبهدف دعم عملائنا ومجتمعاتنا، تواصل ديلويت الشرق الأوسط الاستثمار في خدمات التدقيق والاستشارات وخدمات الضرائب والمخاطر والاستشارات المالية لتمكين أصحاب المصلحة من الاطلاع على أحدث المستجدات وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجون إليها للتفوق في هذا المشهد الجديد».