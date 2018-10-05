«واحة الزاوية»: أسهمنا متوافقة مع الشريعة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «واحة الزاوية» القابضة، عن أن أسهمها المدرجة في سوق أبوظبي، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض الاستثمار والتداول، وفقاً لشهادة صادرة عن «دار الشريعة».

وقالت الشركة، في إفصاح على سوق أبوظبي أمس، إن الشهادة الصادرة، تؤكد أن البيانات المالية للشركة عن النصف الأول، وتشمل نسبة الاقتراض التقليدي، ونسبة الاستثمارات التقليدية، ونسبة الأصول السائلة في الحدود المقبولة، وفقاً لمعايير تداول الأسهم لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي».

وارتفع سهم «واحة الزاوية» خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.44 % إلى مستوى 2.1 درهم، بعد تداول 61.8 مليون سهم، بقيمة 126.8 مليون درهم، من خلال 54 صفقة، متصدرة بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الأنشط بالق