«جي إف إتش» تخطط للتخارج من محفظة عقارية بمليار دولار

المصدر: دبي- البيان

قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لــ«جي إف إتش» المالية البحرينية، المدرجة ببورصات دبي والبحرين والكويت، إن المجموعة حصلت على موافقة مصرف البحرين المركزي على التخارج من محفظة عقارية بقيمة تتراوح بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة «سي إن بي سي عربية»، إن التخارج سيتم على جزأين، أحدهما بشكل نقدي مقدم والآخر يتم تحصيله على مدى 5 سنوات، موضحاً أن حصيلة التخارج الأولية ستكون ما بين 250 إلى 400 مليون دولار والقيمة المتبقية ستكون على شكل شراكة للتطوير والتخارج.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المجموعة تجري مفاوضات مع الأطراف الراغبين في شراء المحفظة، متوقعاً إتمام الصفقة قبل نهاية العام الجاري.