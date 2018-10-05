المصدر: الرياض - البيان

عاودت «بلومبرغ» عقد مؤتمرها السنوي «المرأة في التمويل» مؤتمر خبراء الخدمات المالية للسيدات في العاصمة السعودية الرياض، عقب النجاح الذي حققه الحدث العام الماضي.

وشهدت الفعالية حضور أكثر من 100 مهني في قطاع الخدمات المالية السعودي، وجمعت كوكبة من الخبراء من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة مجموعة من المشكلات الأكثر إلحاحاً، والفرص التي تواجه المرأة في قطاع التمويل اليوم وتناولت الفعالية مواضيع عدة تنوعت بين أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي لا سيما قطاع التأمين في المملكة ومجموعة من النصائح المهنية حول أسرار النجاح في قطاع الخدمات المالية.

وضمت قائمة المتحدثين في الفعالية كوكبة من ممثلي بلومبرغ من لندن ومنطقة الشرق الأوسط.