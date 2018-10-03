أسهم أبوظبي تربح 1.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربح سوق أبوظبي ما يربو على 1.7 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مستمداً الدعم من مكاسب أسهم البنوك والاتصالات، فيما هبط سوق دبي إثر تعرضه لعمليات جني أرباح جزئية استهدفت أسهم العقار القيادية.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.29% أو ما يعادل 14.3 نقطة ليغلق مقترباً من حاجز 5 آلاف عند 4993.9 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاتصالات، فيما تراجع سوق دبي بنحو 10.8 نقاط أو ما نسبته 0.38% ليغلق عند 2838.71 نقطة بضغط أسهم العقار والاستثمار.

وبلغت السيولة الكلية في السوقين نحو 431.34 مليون درهم، منها 196.14 مليون درهم في دبي، و235.2 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 347.74 مليون سهم، منها 246.14 مليون سهم في دبي، و101.6 مليون سهم في أبوظبي من خلال 4249 صفقة.

وهبط سوق دبي مع تراجع قطاع العقار بنسبة 0.29% بضغط انخفاض إعمار العقارية بنسبة 1.17% وإعمار للتطوير 1.33% وإعمار مولز 1.08% وديار 0.46% وأرابتك 1.02%، إلى جانب هبوط قطاع الاستثمار بنسبة 2.17% مع نزول سهم دبي للاستثمار 2.63% وسوق دبي المالي 1.08%.

بينما تماسك قطاع البنوك، مع ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني 0.21%، وهبوط سهم دبي الإسلامي 0.19%. وتماسك أيضاً قطاع النقل مع استقرار سهم أرامكس، وارتفع الخليج للملاحة 2.22% في مقابل تراجع العربية للطيران 0.31%.

وهيمن سهم دريك آند سكل على سيولة سوق دبي بنحو 34 مليون درهم، ثم سهم دي إكس بي بسيولة 20.5 مليون درهم، تلاه إعمار العقارية بنحو 19 مليون درهم، وكان سهم دريك آند سكل أبرز الرابحين مع صعوده بالحد الأعلى بنسبة 14.76% إلى 0.41 درهم، فيما سجل سهم دار التكافل، أكبر انخفاض بنسبة 2.79% مغلقاً عند 0.628 درهم.

البنوك

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.39% مع ارتفاع أبوظبي الأول 0.41% وأبوظبي التجاري 1% والاتحاد الوطني 0.81%، إضافة إلى صعود قطاع الاتصالات 0.48% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 1.59% مع صعود دانة غاز 2.56%. بينما هبط قطاع العقار بنسبة 2.33% مع تراجع سهم الدار 2.78% مقابل ارتفاع إشراق بنسبة 0.17%.

وحل سهم واحة الزاوية في صدارة النشاط بنحو 63.3 مليون درهم، ثم سهم بنك أبوظبي الأول، مستقطباً 35 مليون درهم، تلاه سهم دانة غاز بسيولة بلغت 33.34 مليون درهم، وحقق سهم سوداتيل أكبر ارتفاع بنسبة 4.4% إلى 0.48 درهم، فيما كان سهم الاتحاد للتأمين الأكثر تراجعاً بنسبة 9.4% إلى 1.35 درهم.

الأجانب

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 18 مليون درهم، موزعة بواقع 6.16 ملايين للعرب، و1.8 مليون للخليجيين، و10 ملايين للأجانب.

إفصاحات

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج صكوك شركة «الدار صكوك المحدودة» اعتباراً من الأحد المقبل. وأضاف السوق في تعميم أمس، أنه يجب على جميع إدارات السوق تنفيذ هذا القرار كل ضمن مجال اختصاصه، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم هذا القرار على الهيئة وجميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين لدى السوق.

أظهرت بيانات منشورة على موقع سوق دبي المالي أمس، ارتفاع حصة شركة المال كابيتال في قائمة كبار ملاك شركة الاتحاد العقارية من 5.30% إلى 5.65%. وبحسب البيانات أصبحت المال كابيتال تملك من أسهم الاتحاد العقارية ما يُعادل 242 مليون سهم. ويبلغ رأسمال الاتحاد العقارية نحو 4.28 مليارات درهم، موزعاً على 4.289 مليارات سهم، بقيمة اسمية تبلغ درهماً للسهم.

يعقد مجلس إدارة شركة «العين الأهلية للتأمين» اجتماعاً في 9 أكتوبر الجاري لمناقشة الأعمال الاعتيادية للشركة وأعمال اللجان.

وافق مجلس إدارة شركة «المستثمر الوطني» على تعيين علي حمد لخريم الزعابي عضواً بالمجلس بدلاً من المرحوم أحمد محمد رحمة الشامسي، على أن يعرض القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية لإقراره.

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