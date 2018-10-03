خلدون الطبري يستحوذ على 49٫750 سهماً في «ديبا»

المصدر: دبي -البيان

أعلنت «ديبا المحدودة»، المجموعة المتخصصة عالمياً في حلول التصميم الداخلي، عن استحواذ خلدون الطبري، وهو مدير غير تنفيذي، على عدد 49,750 سهماً في المجموعة.

وبحسب الإفصاح الذي نشرته «ديبا» أمس على موقع «ناسداك دبي»، فقد جرى الاستحواذ بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة السهم الواحد 1 درهم، وهو من فئة الأسهم العادية. وأضافت «ديبا» في إفصاحها أن نسبة هذه الأسهم إلى إجمالي أسهمها تبلغ 3.54%.

ومن الجدير بالذكر أن «ديبا» تمتلك رأس مال مُصدَراً تبلغ قيمته بالأسهم 618,452,753، بينما لا يزال هناك 611,586,670 سهماً عادياً آخر قيد الإصدار.