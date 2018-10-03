«إس أند بي»: استقرار أداء بنوك المنطقة في 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني «إس أند بي»، أن تشهد البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي استقراراً في أدائها المالي خلال العام المقبل. وأصدرت «إس أند بي»، أمس، تقريراً عن توقعاتها لأداء البنوك في المنطقة خلال الأعوام المقبلة.

وكان من أبرز ما جاء في التقرير أن مستويات الإقراض لدى بنوك المنطقة قد ارتفعت خلال الفترة من مطلع العام الجاري وحتى منتصفه بنسبة بلغت في المتوسط 4.7 بالمئة، وتوقعت «إس أند بي» أن ترتفع هذه النسبة على نحو متسارع خلال العامين المقبلين.

وأضافت المؤسسة، إن عدد حالات التعثر في سداد القروض الممنوحة من بنوك المنطقة لم يشهد أي زيادة خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري. وأفادت «إس أند بي» أيضاً بأن ودائع العملاء لدى بنوك المنطقة قد سجلت ارتفاعاً بنسبة بلغت في المتوسط 4.4% في منتصف 2018، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يخص ربحية البنوك في المنطقة، ذكرت «إس أند بي» في تقريرها، أنها شهدت تحسّناً طفيفاً في منتصف العام الجاري، إلا أنها توقعت ارتفاع هذه الربحية خلال العام المقبل وما بعده، نتيجة النمو في حجم الإقراض، وأيضاً لابتعاد البنوك عن القروض التي تنطوي على المخاطر وتفضيلها للكيف على الكم عند موافقتها على منح القروض.