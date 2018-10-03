دبي التجاري «أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت»

المصدر: دبي ــ البيان

فاز بنك دبي التجاري بجائزة «أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت» من مجلة «جلوبال فاينانس» ضمن جوائز أفضل بنوك العالم للخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعام 2018 لفئة الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط، إذ تم تسليم الجوائز في حفل أقيم أخيراً في مدينة جميرا بدبي.

وتعد جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت» دليلاً على توجهات بنك دبي التجاري واستثماراته في مجال التكنولوجيا الرقمية والابتكار الذي يضع معايير جديدة لخدمة العملاء. وتقدم خدمات إدارة النقد في بنك دبي التجاري مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتكاملة، بما في ذلك حلول المدفوعات وعمليات التحصيل وإدارة السيولة، وتساعد العملاء في احتياجاتهم المتزايدة والمتنامية في إدارة النقد، من خلال إجراء العمليات بشكل تلقائي، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتأتي هذه الجائزة لتؤكد قوة البنك وخبرته في تقديم حلول مصرفية رقمية مصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.

قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «فخورون بحصولنا على هذا التقدير من قبل مجلة عالمية. إن الفوز بهذه الجائزة يعتبر تقديراً لافتاً لالتزام البنك بتقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة من خلال استثماره المتواصل في أحدث التقنيات والابتكارات لتلبية احتياجات العملاء».