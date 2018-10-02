«نور بنك» يؤكد أهمية البلوك تشين في التمويل التجاري بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير حديث صادر عن «نور بنك»، أحد البنوك الرائدة المتوافقة مع الشريعة في دولة الإمارات، أن تقنية البلوك تشين قادرة على إحداث تغيير شامل في آليات التمويل التجاري بدولة الإمارات، مع ضمان سرعة الإجراءات والشحن، وخفض تكاليف المعاملات.

وجاء الكشف عن التقرير الذي حمل عنوان «المشهد المتطور للتمويل التجاري في دولة الإمارات» خلال الجلسة الثانية لمجلس نور للأعمال - المنصة الفكرية التي أطلقها نور بنك في مايو 2018 بحضور 150 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.

وبحسب التقرير الصادر عن «نور بنك»، فقد استحوذت دول آسيا والمحيط الهادئ على 47 % من إجمالي تعاملات تمويل التجارة العالمية في عام 2017، بقيمة بلغت 2.1 تريليون دولار، فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تمتلك 11 % من إجمالي التعاملات، ثاني أعلى معدل لرفض تمويل التجارة في العالم، بنسبة بلغت 18 % من إجمالي الطلبات، وذلك نظراً للمخاطر المرتبطة بالعملاء وجودة الطلبات.

وبدوره، قال جون ايسيفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك: «يعد التمويل التجاري محركاً رئيسياً للأعمال التجارية العابرة للحدود على الرغم من الحروب التجارية وإعادة التفاوض على الاتفاقيات طويلة الأمد. ومع عودة انتعاش أنشطة التصدير وإعادة التصدير في دولة الإمارات، نحن على ثقة بأن حلول التمويل الإسلامي التي يقدمها نور بنك ستقطع شوطاً بعيداً في تعزيز ممارسات التجارة العالمية الأخلاقية والمستدامة».

وقال كاظم علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في نور بنك: يمثل التمويل التجاري جزءاً مهماً لنور بنك، حيث ينصب تركيزنا على تقديم حل يتوافق بشكل كبير بين الاحتياجات للمشترين والبائعين، وذلك من أجل تحقيق أهدافهم المالية.

وأضاف: من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية في عروض التمويل التجاري الخاصة بنا، فإننا نسعى إلى تعزيز تجربة العملاء، وتوفير كفاءة أعلى وتحقيق وفورات الحجم لعملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.