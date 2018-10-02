4.2 مليارات مكاسب الأسهم بدعم مشتريات الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسواق المحلية ما يربو على 4.2 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس بدعم رئيسي من مكاسب سهمي «إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول» واستمرار مشتريات الأجانب والمؤسسات، في وقت نشطت التداولات على أسهم العقار بالتزامن مع الانطلاقة المرتقبة اليوم لمناشط معرض «سيتي سكيب».

وتحسنت السيولة بعد تخطيها حاجز 500 مليون درهم لتصل إلى 540.37 مليون درهم، منها 203.5 ملايين في دبي، و336.87 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 401.26 مليون سهم، موزعة بواقع 182.56 مليوناً في دبي، و2018.7 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 3883 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.52% إلى 2849.56 نقطة، بدعم مكاسب أسهم العقار والاستثمار والسلع والنقل والخدمات، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي بنحو 0.9% إلى مستوى 4979.58 نقطة، بدعم أسهم البنوك والخدمات. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 4.23 مليارات درهم موزعة بواقع 2.8 مليار لأسهم أبوظبي و1.42 مليار لأسهم دبي.

العقار

وجاء صعود سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.59% مع ارتفاع أسهم إعمار العقارية 2.4% ودريك آند سكل 2.57% وديار 2.81% وإعمار للتطوير 1.54% وإعمار مولز 1.64%، فيما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.55% مع ارتفاع دبي للاستثمار 1.6% وسوق دبي المالي 1.53% وشعاع كابيتال 1%.

كما زاد قطاع السلع بنسبة 3.37% مع ارتفاع سهم دي إكس بي 3.75%، وصعد قطاع النقل بنسبة 0.15% مع ارتفاع العربية للطيران 1.35% والخليج للملاحة 1.69% بالرغم من تراجع أرامكس بنحو 1%. في المقابل، نزل قطاع البنوك 0.43% مع انخفاض دبي الإسلامي 0.74% والإمارات دبي الوطني 0.21%.

وهيمن إعمار العقارية على النشاط في دبي بسيولة 44.5 مليون درهم، تلاه سهم الإتحاد العقارية بسيولة 29.25 مليون درهم، ثم سهم سلامة للتأمين مستقطباً نحو 18 مليون درهم، وحقق سهم اكتتاب القابضة، أعلى نسبة ارتفاع بنحو 4.32% إلى 0.29 درهم، فيما كان أكبر الخاسرين سهم الإستشارات المالية الدولية بنسبة 9% مغلقاً عند 0.27 درهم.

البنوك

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.67% مع صعود أبوظبي الأول 2.11% ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.83% واستقرار سهم الإتحاد الوطني، في مقابل تراجع أبوظبي التجاري 0.12%. فيما انخفض قطاع الإتصالات 0.24% مع انخفاض سهم إتصالات بالنسبة ذاتها، كما نزل قطاع العقار بنسبة 0.46% مع انخفاض الدار 1.1%، في مقابل صعود إشراق 4.09% ورأس الخيمة العقارية 0.49%.

وتصدر سهم دانة غاز التداولات بقيمة 137.4 مليون درهم، تلاه سهم واحة الزاوية بتداولات بـ53.3 مليون درهم، ثم سهم أبوظبي الأول بتداولات 39.3 مليون درهم، وسجل سهم ريم للإستثمار أكبر نسبة ارتفاع بنحو 7.14% مغلقاً عند 15 درهماً، في المقابل، سجل سهم رأس الخيمة للإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية، أكبر نسبة تراجع بنحو 9.91% إلى 0.88 درهم.

الأجانب

مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 50.47 مليون درهم، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 50.47 مليون درهم، منها 5.65 ملايين للعرب، و20.56 مليوناً للخليجيين، و24.26 مليوناً للمواطنين. واستمرت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في اتجاه الشراء بصافي استثمار 48.5 مليون درهم، منها 22 مليوناً في أبوظبي، و 26.5 مليوناً في دبي. في المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 48.5 مليون درهم.

توعية

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من الإعلانات التي تصل المستثمرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو القنوات الالكترونية الأخرى التي تدعوهم للتعامل مع شركات خدمات مالية، وشددت الهيئة على ضرورة عدم التعامل مع هذه الشركات قبل التأكد من أنها مرخصة من الهيئة أو من جهات رقابية رسمية.

إفصاحات

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