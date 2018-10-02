«تومسون رويترز» يكشف عن قائمته لأفضل 10 شركات عالمية

المصدر: دبي- البيان

كشف مؤشر «تومسون رويترز» عن قائمته لأفضل الشركات الرائدة عالمياً ضمن معايير التنوع والشمول، حيث اختار المؤشر شركة «لوريال» للسنة الثالثة على التوالي إحدى الشركات المتخصصة عالمياً متفوقة بذلك على أكثر من 7 آلاف شركة عالمية تخضع لتصنيف الوكالة. وحلّت الشركة خلال عام 2018 في المركز الثامن مناصفة مع شركة «ناتورا» العالمية، إثر منافسة قوية مع شركات عالمية مرموقة، مثل «أكسنتشر» و«نوفارتس»، والتي تم تقييمها جميعاً بالاستناد إلى مجموعة متنوعة من المعايير ضمن 4 فئات مختلفة.

وقال خايمي فرنانديز دي لا فيجا، مدير الموارد البشرية لدى «لوريال الشرق الأوسط»: «نحن فخورون بتأسيس بيئة عمل مثالية تُقدّر قيمة الموظفين من مختلف الأعراق والخلفيات الاجتماعية والأجناس والأعمار ومن أصحاب الهمم، ونحرص على منح الجميع أجواء ودّية ومريحة للغاية ليثبتوا إمكانياتهم في الحياة العملية. ويؤكد وجودنا في أعلى القائمة التي تضم آلاف الشركات الدولية المرموقة بحسب مؤشر التنوع والشمول لمدة 3 سنوات متتالية، على إنجازاتنا المهمة في هذا المجال».

و أضاف دي لا فيجا: «لا تنظر «لوريال الشرق الأوسط» إلى معايير التنوع والشمول كونه جزءاً من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات فحسب، بل نعتبرها من المفاهيم المتجذرة في هوية أعمالنا وتتساوى أهميتها مع أداء أعمالنا. ونعتقد أن ذلك يشكل معادلة متكاملة تعود بالنفع على جميع الأطراف، ففي حين نستهدف الوصول إلى مليار عميل جديد بحلول عام 2020 عبر تصميم منتجات تلبي كافة الأذواق والمتطلبات، لا بد أن يكون لدينا فريق عمل يعكس التنوع والشمول الموجود في شرائح العملاء المستهدفة».