11.8 ملياراً إيرادات الدرهم الإلكتروني في النصف الأول

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

أطلقت وزارة المالية، أمس، التطبيق الذكي «المحفظة الإلكترونية» وهي إحدى مبادرات منظومة الدرهم الإلكتروني المبتكرة لدعم برامج الحكومة الذكية.

وكشف سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية بوزارة المالية، عن أن التطبيق يُمكن العملاء من الوصول إلى خدمات الدرهم الإلكتروني وتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، عبر بطاقات الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني والبطاقات الائتمانية الأخرى، إلى جانب إمكانية تصفح المنشورات وتحميلها، والوصول إلى صفحة المساعدة، واستعراض آخر المستجدات والأخبار والإعلانات عبر التطبيق الذكي «المحفظة الإلكترونية».

وقال اليتيم، خلال إحاطة وزارة المالية، أمس، إن إيرادات منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 11.8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018، محققة نمواً بنسبة 52.33% مقارنة بالفترة نفسها من 2017، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني 3.7 ملايين بطاقة، في حين بلغ عدد الإيصالات 11,385,661إيصال خلال الفترة ذاتها. يذكر أن متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني تبلغ 1.02 ثانية، بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع POS في المنظومة 1.1 ثانية فقط.

وأضاف اليتيم أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير تطبيقات خدمات السداد الرقمية والخدمات الحكومية الذكية، وذلك في إطار مساهمتها في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021 والارتقاء بصناعة المستقبل الرقمي في الدولة، الذي سيتيح بدوره الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، ويعزز من كفاءة ودقة الأنظمة.

وتابع: يأتي تطبيق «المحفظة الرقمية» ليكون أحدث إضافة للخدمات الحكومية الرقمية المجانية، والتي تمكن المتعاملين من سداد كافة الرسوم عبر هواتفهم الذكية أو الموقع الإلكتروني أو نقاط البيع، وأيضاً تعبئتها عبر مختلف القنوات التي تتيحها منظومة الدرهم الإلكتروني، لتشكل هذه المحفظة حاضنة لكافة بطاقات الدفع التقليدية وبديلاً عن البطاقات البلاستيكية والمحفظات النقدية المعتادة، ليتمكن المتعاملون من إجراء جميع الدفعات التي يرغبون بها، من دون استخدام بطاقاتهم الائتمانية الفعلية.

وشدد اليتيم على حرص الوزارة ومنظومة الدرهم الإلكتروني على توفير قنوات دفع لا نقدي آمنة وفعالة، إذ يستطيع المتعامل إصدار عدة رموز عبر المحفظة.

ويستطيع المتعاملون عبر ميزة سداد الرسوم والفواتير تنفيذ دفعاتهم للجهات المسجلة ضمن النظام عبر المحفظة، في حين تمكنهم ميزة إدارة المحفظة من التحقق من رصيد محفظتهم الإلكترونية، وإدارة رمز المرور والتفعيل، كما يمكنهم إضافة أي بطاقة من بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات الائتمانية الأخرى بشكل تلقائي إلى المحفظة باستخدام ميزة مسح البطاقات أو يدوياً عن طريق إدخال تفاصيل البطاقة لاستخدامها في عمليات الدفع.