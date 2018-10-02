«أبوظبي الأول» يطلق تقنية «الدفع الصوتي» الأولى من نوعها بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق بنك أبوظبي الأول نظام دفع جديداً يعتمد على الصوت، وذلك عبر المحفظة الرقمية «payit»، وهي التكنولوجيا الأولى من نوعها في المنطقة وأحد أول الحلول السمعية المتكاملة في العالم، وذلك خلال معرض «جيتكس شوبر 2018»، الذي يقام اليوم في دبي ويستمر إلى 6 أكتوبر الجاري، حيث يمكن للعملاء القيام بالعمليات الشرائية من المعرض باستخدام هذه التقنية الجديدة.

وقالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «يلتزم بنك أبوظبي الأول بتقديم الحلول المبتكرة لعملائه لكي ننمو معاً. وقد تم تطوير تقنية «payit» للدفع الصوتي بالتعاون مع شركائنا في مجال التكنولوجيا. وتعكس هذه الخطوة مجدداً مدى رغبتنا في العمل مع الشركات المرموقة والمتخصصة لتقديم أفضل قيمة لعملائنا. ويشهد مجال الدفع والسداد تطوراً ملحوظاً ومتسارعاً، لذا فإننا نسعى في بنك أبوظبي الأول لأن نرسخ مكانتنا كرواد في دفع عجلة الابتكار قدماً».

وقال رامانا كومار، رئيس قسم المدفوعات في بنك أبوظبي الأول: «تعد المحفظة الرقمية «payit» حلاً سهلاً وآمناً وبديلاً عن الدفع النقدي. وبعد الإطلاق الناجح لنظام الدفع من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR) في شهر مارس الماضي، فإننا نركز الآن على إطلاق حلول متميزة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى التقليل من الدفع عبر التلامس واستبدال ذلك بسبل الدفع بالتواصل بين الأجهزة الذكية. نحن نتطلع إلى توسيع نطاق قبول الدفع عبر المحفظة الرقمية «payit» من قبل كل التجار في الدولة، وتمكين استخدام المحفظة من خلال البنية التحية الحالية، وتقديم تجربة دفع آمنة تدعم الرؤية المستقبلية في هذا المجال».

ويقدم نظام الدفع الصوتي الجديد للعملاء تجربة سلسة غير تلامسية، حيث يمكنهم الآن استخدام المحفظة الرقمية «payit» في تعاملاتهم مع العديد من التجار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقيام بالدفع الآمن باستخدام هواتفهم، وذلك من خلال الاستماع إلى الصوت والضغط على خيار «الدفع». وتقدم المحفظة الرقمية «payit» مجموعة من خدمات الدفع المباشر من شخص لآخر، دفع الفواتير، تحويل الأموال، اقتسام الفواتير.

وتهدف تقنية الدفع الصوتي إلى تعزيز التفاعل الذكي بصرف النظر عن الأجهزة المستخدمة لذلك، الأمر الذي يتيح تجربة سلسة للمدفوعات غير التلامسية متعددة القنوات لمستخدمي «payit»، حيث حرص بنك أبوظبي الأول على التعاون مع شركة تون تاغ ومارشال لإطلاق هذه الخدمة في دولة الإمارات.