«سفن مان» تستحوذ على حصص في مواقع إلكترونية بـ 100 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

قال عبدالرحمن بن علي الحوسني رئيس مجلس إدارة مؤسسة يوكونيكت للاستثمار، ومقرها دبي، إن شركة سفن مان الأميركية الإماراتية، ومقرها في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، قد استحوذت أخيراً على حصص في عدد من المواقع الإلكترونية التي تستثمر بها مؤسسة يو كونيكت للاستثمار، وذلك بقيمة 100 مليون درهم.

وقال الحوسني في تصريح صحافي: «يسرنا الإعلان عن صفقة الاستحواذ التي تشكل تعاوناً مهماً وجديداً بين مؤسسة يوكونيكت للاستثمار وشركة سفن مان الأميركية الإماراتية، ومن شأن هذه الشراكة التوسع في أعمال المواقع الإلكترونية التي تعنى بتجارة التجزئة والشؤون الرياضية وعرض المقاطع المصورة، والترويج لها بشكل أكبر وأوسع في مختلف دول العالم».

وأضاف الحوسني أن مؤسسة يوكونيكت للاستثمار ستعمل على الاستفادة من قيمة الصفقة في التوسع في أنشطتها في قطاع تجارة البيع بالتجزئة، إلى جانب افتتاح مرافق خدمية واجتماعية في أبوظبي ستشكل إضافة على قطاع تجارة البيع بالتجزئة مثل مجمع بولك بي.

وذكر الحوسني أن الصفقة تتضمن الاستحواذ على حصص في موقع يوكونيكت اكبريس المتخصص ببيع السلع والمنتجات العالمية، وموقع ايه يو اتش كلوب الذي يهتم بالشؤون الرياضية المتنوعة، وموقع ايه يو اتش تي في الذي يعتبر منصة لعرض الأفلام والمقاطع المصورة.

وأوضح الحوسني أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً عبر المتابعة والتفاعل الكبير مع المواقع المستثمر بها مما يسهم في نمو حجم أعمالها وتحقيق إيرادات أكبر ولأرباح أعلى بواقع زيادة 95% عن السنوات السابقة.