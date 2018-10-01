إدراج أسهم «ريم للاستثمار» في السوق الثانية بأبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم «ريم للاستثمار» تحت الرمز «REEM»، ضمن منصة السوق الثانية المخصصة لإدراج و تداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة، حيث جرى أمس تداول أسهم الشركة.



وتعد «ريم للاستثمار» إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في أبوظبي، تأسست في العام 2005 وهي شركة متعددة الأنشطة تعمل في القطاعين العقاري والاستثماري ويبلغ صافي قيمة أصولها 5.4 مليارات درهم.



ومنذ تأسيسها عملت الشركة على دعم اقتصاد إمارة أبوظبي وتطبيق رؤية الحكومة الرشيدة ضمن خطة أبوظبي 2030 سواء في مجال الاستثمار أو القطاع العقاري، كما تعتبر من الشركات التي تقدم أفضل العوائد لمساهميها بصفة دائمة، حيث بلغت توزيعاتها للمساهمين 130% من رأس المال الأصلي منذ تأسيسها.



ورحب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ببدء التداول على أسهم ريم للاستثمار في منصة السوق الثانية، وقال «إدراج أسهم شركة ريم للاستثمار ضمن منصة السوق الثانية يؤكد مكانة السوق وجهة مفضلة للإدراج، ويعكس مستويات التنافسية العالمية التي يوفرها للشركات المدرجة».



وأشار البلوشي إلى بيئة التداول المستقرة والخدمات والمنتجات المبتكرة التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي مكنت من استقطاب استثمارات مؤسسية جديدة، حيث بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق 7993 مؤسسة منها 5979 مؤسسة أجنبية و 2014 محلية، وذلك مع نهاية شهر أغسطس 2018 فيما بلغ صافي الاستثمار المؤسسي منذ بداية العام و حتى نهاية شهر أغسطس 2018 نحو 1.4 مليار درهم.



ونوه بارتفاع قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في السوق خلال العام 2018 عن أرباح عام 2017 إلى نحو 23.4 مليار مقارنة بـ 22.2 مليار درهم في عام 2017 عن أرباح عام 2016 بزيادة بنسبة 5.5%، مؤكداً أن السوق أصبح مقصداً استثمارياً آمناً ومستقراً لكبرى المؤسسات والمحافظ الاستثمارية الدولية، حيث إن أكبر 25 شركة إدارة أصول استثمارية من حيث قيمة الأصول التي تديرها موجودة في السوق وتستثمر بشكل فعال، فيما يحتضن السوق نحو 350 من أكبر صناديق التقاعد الدولية.



نمو وفاعلية



من ناحيته أكد عبدالحميد محمد سعيد، العضو المنتدب لريم للاستثمار أن إدراج الأسهم في سوق يتسم بالنمو والفاعلية كسوق أبوظبي للأوراق المالية سيعطي المزيد من الزخم لأعمال الشركة، ويمكنها من استكمال مسيرة النمو لدعم الاقتصاد المحلي مع مشاركة أوسع للمساهمين، واستمرار الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تقود التنمية المستدامة في المنطقة، كذلك العمل على تحقيق أفضل العوائد لمساهمينا، فضلاً عن التزام الشركة بالشفافية التي تعتبر جوهر نظام وقيم الشركة.



وضمن أهداف الشركة المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، تتضمن محفظتها الاستثمارية المتنوعة الاستثمار في العديد من الشركات الكبرى التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية المتخصصة على المستوى الإقليمي والدولي، كذلك الاستثمار في الشركات الخاصة والصناديق الاستثمارية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والتي تعمل على زيادة العائد الاستثماري.



يشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد افتتح منصة السوق الثانية في عام 2014 في خطوة تصبو إلى دعم بناء اقتصاد مستدام متكامل، تتكامل فيه كل القطاعات، وتعتبر ريم للاستثمار هي الشركة الخامسة، التي يتم إدراجها ضمن منصة «السوق الثانية».