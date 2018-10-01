نجاح كبير لبرنامج «شهادة المهنية الضريبية»

المصدر: Ⅶ دبي ـــ البيان

حقق برنامج «شهادة المهنية الضريبية»، الذي أطلقته دائرة المالية بحكومة دبي هذا العام بالتزامن مع تطبيق منظومة الضرائب الاتحادية، نجاحاً كبيراً بنسبة رضا بلغت 91%. وقالت الدائرة إن البرنامج، الذي يندرج في إطار برنامج «ماليون» الخاص برفع كفاءة الموظفين الماليين، شهد تخريج 95 منتسباً من موظفي حكومة دبي يعملون في 28 جهة حكومية، بينها جهة اتحادية.

وكان يوم الأربعاء الماضي قد شهد، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تخريج المنتسبين إلى البرنامج، الذي جرى وضعه والتخطيط له وتنفيذه بالكامل بأيدي خبراء من حكومة دبي، في حفل أقامته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ويحظى البرنامج، الذي طرحته دائرة المالية برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، بالتنسيق مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي يُعتبر الأول من نوعه في الدولة ومنطقة الخليج، بإقبال متزايد من الحكومات المحلية، فيما يجري حالياً الإعداد للمراحل اللاحقة التي تستهدف بالمجمل 400 موظف من جميع الجهات الحكومية في دبي.

تطوّر مهني

وأعرب عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، عن تهانيه للخريجين في البرنامج، مُثنياً على جهودهم وحرصهم على التطوّر المهني، ومؤكداً أهمية استدامة التحصيل العلمي في تعزيز الطاقات الإيجابية التي تدفع عجلات العمل الحكومي قُدماً، وقال: «حرصنا في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، على رفع الوعي الوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، منذ الشروع في تطبيق المنظومة الضريبية».

أهداف عديدة

وأكّد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أهمية مشاركة الجهات الحكومية في برنامج «شهادة المهنية الضريبية» التخصصي الجديد، وأضاف: «يستهدف البرنامج من بين أهداف عديدة، إنشاء مجتمع وظيفي حكومي متخصص في المجال الضريبي، بهدف تطوير الوظائف الضريبية الحكومية والإلمام بأحدث المتغيرات والأساليب العلمية والتطبيقية في هذا المجال».

مفاهيم

يختصّ برنامج «شهادة المهنية الضريبية» في مجال الضرائب ويستهدف إعداد جيل من الموظفين الحكوميين المؤهلين بأحدث المفاهيم العلمية والفنية والمهارية المستخدمة في المجال الضريبي، من أجل ضمان الامتثال الحكومي الكامل لمنظومة الضرائب الاتحادية.