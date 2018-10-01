سيولة الأسواق المحلية تتخطى 73 ملياراً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 73 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية إذ صعد سوق أبوظبي بأكثر من 12.2% بمكاسب 536.9 نقطة ليغلق مستقراً عند 4935.37 نقطة مدعوماً بمكاسب قياسية لأسهم البنوك والطاقة إلى جانب الاستثمار والتأمين.

بينما هبط مؤشر سوق دبي بنسبة 15.88% خلال الفترة نفسها بخسارة 535.12 نقطة ليغلق عند 2834.95 نقطة مع هبوط أسهم «إعمار العقارية» 27.9% و«أرابتك القابضة» 16.8% و«دبي للاستثمار» 22.4%، و«دبي الإسلامي» 2.35%، فيما قلص صعود «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 17.1% و«إعمار للتطوير» 2.2% من وتيرة هبوط السوق.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربحت أسهم سوق أبوظبي نحو 36.6 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، فيما خسرت أسهم دبي نحو 24.1 ملياراً، لتكون المحصلة النهائية صافي مكاسب نحو 12.5 مليار درهم.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين منذ بداية العام إلى 73.17 مليار درهم موزعة بواقع 47.27 ملياراً في دبي و25.8 ملياراً في أبوظبي، وجرى تداول 45 مليار سهم منها 33.4 ملياراً في دبي و11.5 ملياراً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 694.4 ألف صفقة توزعت بنحو 503.9 آلاف في دبي و190.4 ألفاً في أبوظبي. وقال عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن أداء أسواق الأسهم المحلية جاء متفاوتاً منذ بداية العام الجاري إذ حقق سوق أبوظبي أداء قياسياً فاق التوقعات في مقابل تراجع سوق دبي.

وأضاف قصابية لــــ«البيان الاقتصادي»، أن الأداء المحقق بالأسواق المحلية خلال الجلسات الأخيرة يبشر بأداء جيد في الربع الأخير من العام الجاري ولا سيما مع قرب الإعلان عن موسم النتائج الفصلية للربع الثالث إلى جانب صعود أسعار النفط وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني والأنباء المتعلقة بالاندماجات المحتملة بين البنوك المدرجة.

الربع الثالث

وفى الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% بمكاسب اقتربت من 14 نقطة وسط عمليات شرائية للمحافظ الاستثمارية بلغ صافيها 224.7 مليون درهم، بينما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 28.8 مليون درهم كمحصلة بيع.

بينما صعد سوق أبوظبي خلال الفترة ذاتها بنسبة 8.2% بدعم رئيسي من ارتفاع مؤشر البنوك بنسبة 14% مع صعود «أبوظبي الأول» 16.9% و«أبوظبي التجاري» 13.5%. كما زاد مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 8% بدعم ارتفاع «دانة غاز» بنسبة 1.5% و«طاقة» بنسبة 0.86%، إلى جانب ارتفاع قطاع الاتصالات بنحو 2.54% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

سبتمبر

وخلال شهر سبتمبر الماضي، تراجع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.15% تعادل 5.21 نقاط، مع هبوط «إعمار العقارية» 0.2% و«إعمار للتطوير» 1.7% و«إعمار مولز» 8.5% و«دبي للاستثمار» 6.03% و«سوق دبي المالي» 3.5% في مقابل صعود «دبي الإسلامي» 5.1% و«الإمارات دبي الوطني» 1.6% و«أرابتك» 4.2%. فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 1.03% فاقداً نحو 51.5 نقطة مع هبوط «بنك أبوظبي الأول» 4.05% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 10.86% و«الدار العقارية» 5.7% و«اتصالات» 2.36%. بينما في المقابل، صعد «بنك الاتحاد الوطني» بنسبة 34.15% و«بنك أبوظبي التجاري» 12.82% على وقع محادثات الاندماج المحتملة بين البنكين إلى جانب مصرف الهلال، كما زاد سهم «دانة غاز» بنحو 6.3%.

توعية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين الذين لديهم استفسار يتعلق بشركة مساهمة مدرجة يمتلكون أسهمها، إلى الحصول على معلومات عن الشركة من خلال موقعها الإلكتروني أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.

إفصاحات

- قررت «دريك آند سكل إنترناشيونال» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان من المقرر عقده الخميس الماضي إلى 4 أكتوبر 2018 وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

- كشفت «دار التكافل» عن استقالة صالح الهاشمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من 31 أكتوبر الجاري لأسباب شخصية، على أن تعرض هذه الاستقالة على مجلس الإدارة الأربعاء المقبل.

- اتخذ مجلس إدارة «أورينت يو إن بي تكافل» قراراً بالتمرير يوم الخميس الماضي بخصوص خطة العمل الخاصة بتقرير التسعير لمنتصف العام.

- تحدد موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات يوم الأحد المقبل لمناقشة الأمور الداخلية للشركة.

- حصل المصرف الخليجي التجاري المدرج ببورصتي دبي والبحرين على عدم ممانعة من مصرف البحرين المركزي على تجديد الفترة المسموحة لتداول أسهم الخزينة لمدة 90 يوماً اعتباراً من 27 سبتمبر الماضي بحيث لا يتجاوز 10% من الأسهم المصدرة.

- يعقد مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال» اجتماعاً في 3 أكتوبر الجاري لمناقشة مستجدات العمل بشكل عام ومواضيع إدارية أخرى.