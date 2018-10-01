أسهم دبي لأعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

واصلت أسهم سوق دبي المالي صعودها في ختام تعاملات أمس وربح رأسمالها السوقي نحو 961 مليون درهم بدعم رئيسي من أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«أرابتك»، وصعد سوق دبي بنسبة 0.33% أو ما يعادل 9.19 نقاط مستمراً في مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق مستقراً عند 2834.95 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ قرابة 3 أسابيع بدعم صعود أسهم قطاع العقار والبنوك في مقابل تراجع الاستثمار والنقل، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 12.55 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليغلق عند 4935.37 نقطة وسط عمليات جني أرباح جزئية استهدفت بالأساس أسهم «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار العقارية».

وبقيت السيولة الكلية للسوقين أعلى حاجز 300 مليون درهم مع وصولها إلى 323.15 مليون موزعة بواقع 188.4 مليوناً في دبي و134.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 187.9 مليون سهم منها 123.03 مليوناً في دبي و64.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2741 صفقة. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 36 مليون درهم، منها 4.2 ملايين للعرب، و32 مليوناً للأجانب، في المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 36 مليون درهم، منها 13.3 مليوناً للخليجيين، و22.5 مليوناً للمواطنين.

وواصلت المؤسسات والمحافظ اتجاه الشراء بصافي استثمار 40 مليون درهم، منها 18.6 مليوناً في أبوظبي، و21.36 مليوناً في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 40 مليون درهم موزعة بواقع 18.6 مليوناً في أبوظبي، و21.36 مليوناً في دبي.