«الأوراق المالية» تناقش مبادرات منظومة الأنشطة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الخامس (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة.

ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات، التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

وفي إطار المتابعات المستمرة لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، استعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع تقرير التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن البيانات المالية للربع الثاني من عام 2018.

مجلس الشباب

وعلى صعيد آخر التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بأعضاء «مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل»، الذي تم اعتماد تشكيله مؤخراً، وذلك في مستهل انطلاق أنشطة المجلس.

وحدد المنصوري خلال اللقاء مع أعضاء المجلس- الذي تشكل بإشراف ورعاية وزارة الاقتصاد وبمبادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع- مجموعة التوجهات والخطوط العريضة التي تمثل مرجعية عمل للمجلس، ومن بينها ضرورة قيام المجلس بإشراك الشباب في عملية رفع مقترحاتهم وأفكارهم للقيادات المسؤولة في الدولة، مع التأكيد على أهمية جود جيل شاب واع ومنفتح مدعم بالرؤية الابداعية ونهج الريادة ويبحث دائماً عن المركز الأول.

وأكد معاليه- خلال اللقاء الذي حضره د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية- ضرورة عقد جلسات حوارية مباشرة مع الشباب لتلقي ملاحظاتهم وآرائهم ونقلها بشكل مستمر إلى القيادة العليا في الدولة، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز مستوى التوعية لدى الشباب بالتوجهات الحكومية، فضلاً عن مواكبة التوجهات العالمية، وأن يكون الشباب مزوداً بالعلم والمعرفة والمهارة التي يتطلبها العصر.