مشاركة عربية ودولية موسعة في ملتقى التأمين الخليجي 17 أكتوبر

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

يشارك أكثر من 100 من القيادات والخبراء العاملين في شركات التأمين الإماراتية والخليجية والدولية في فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الخامس عشر، الذي يعقد تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين يومي 17 و18 أكتوبر الجاري في دبي.

وتشمل قائمة المشاركين رؤساء تنفيذيين ومديرين وخبراء ووسطاء تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي واتحادات ومراقبي التأمين العربية والدولية وممثلي هيئات الإشراف والرقابة على التأمين وممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة العربية والأوروبية.

وقال خالد بن محمد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي: إن الموضوع الرئيسي للملتقى يتمحور في دورته الخامسة عشرة لهذا العام بصورة خاصة حول تقييم وتسعير المخاطر في قطاع التأمين الخليجي، لافتاً إلى أنه سيتم خلال حلقات النقاش معالجة عدد من الموضوعات الفنية المهمة وتأثيرها على صناعة التأمين وإعادة التأمين.

كما يسلط الملتقى في يومه الأول الضوء على موضوع بالغ الأهمية يتعلق بدور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في وضع الأطر الرقابية لتفادي المشاكل، وحث شركات التأمين للالتزام بأسعار فنية للتسعير وأهمية دور الوسطاء والعملاء.

كما يتضمن جدول الأعمال في يومه الثاني موضوع استخدام التكنولوجيا في تقييم وتسعير المخاطر وموضوع تأثير الأزمات المالية العالمية والمحلية على قطاع التأمين.