مستوى تاريخي للتداول اليومي في بورصة دبي للذهب والسلع

المصدر: دبي - البيان

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع في سبتمبر الماضي أعلى معدل لأحجام التداول اليومية على الإطلاق، حيث بلغ 89,873 عقدًا في اليوم. كما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال العام الجاري 17 مليونًا و255,556 عقدًا في نهاية سبتمبر. وكانت فئة الأصول الأفضل أداءً خلال شهر سبتمبر هي مجموعة منتجات الروبية الهندية، حيث سجلت العقود الآجلة المصغرة للروبية أعلى معدل اهتمام مفتوح شهري عند 110,020 عقدًا، وسجل عقد كوانتو الروبية الهندية تداول 3,160,471 عقدًا حتى تاريخه من هذا العام، بزيادة نسبتها 51% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.