حمدان بن راشد: زيادة الصادرات أولوية تنموية

المصدر: Ⅶ دبي - وام

قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: إن تنمية الصادرات والصناعات الوطنية وتمكينها من تعزيز تواجدها في أسواقها القائمة وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة تمثل إحدى أبرز أولويات الخطط التنموية، باعتبارها أحد المحاور الحيوية لدعم نمو الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021.

وأضاف سموه: إن الصادرات تقوم بدور المحرك الرئيسي للتنمية في اقتصاديات الدول، مما يجب أن تحظى بالاهتمام والرعاية من قبل الحكومات والجهات ذات العلاقة كغرف التجارة والصناعة والمؤسسات المالية والبنوك، بحيث تتضافر الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات الاقتصادية، لذلك فإن تواجد المؤسسات العالمية العاملة في مجال تأمين مخاطر الائتمان مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بشكل قوي وفعّال ضمن المنظومة الاقتصادية للدول، يشكل أمراً حيوياً.

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حمدان بن راشد: تنمية الصادرات والصناعات الوطنية في صدارة أولويات الخطط التنموية