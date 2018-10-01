دعوة المسجلين ضريبياً لعدم الإفصاح عن بياناتهم لغير المخولين رسمياً

المصدر: أبوظبي ــ البيان

جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمسجلين لدى الهيئة بعدم الإفصاح عن بياناتهم الضريبية لأي شخص أو شركة من غير المعنيين أو المخولين رسمياً بالتعامل بهذه البيانات.

جاء ذلك تعقيباً على قيام بعض الشركات بطلب معلومات من دافعي الضرائب المسجلين لدى الهيئة حول أنشطتهم وبيانات التسجيل الخاصة بهم. وأكدت الهيئة مجدداً أمس أنها لم تقم بتخويل أية جهة لطلب بيانات مالية أو محاسبية شخصية أو مؤسسية تتعلق بالضرائب أو بأية أمور أخرى تتعلق بالمسجلين ضريبياً. وأضافت إنه في حال قيام أي جهة بطلب الحصول على بيانات أو معلومات مالية أو محاسبية فإنه على المسجلين لدى الهيئة قبل الإفصاح عن أية بيانات التأكد من وجود تخويل رسمي من الهيئة الاتحادية للضرائب لهذه الجهة بجمع معلومات من دافعي الضرائب.