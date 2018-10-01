تأجير 98 % من «ذا إكستشينج» في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تحقيق نجاحٍ كبير على صعيد عمليات التأجير في مبنى «ذا إكستشينج»، حيث تم بالفعل تأجير 98% من المساحات المكتبية في المبنى، أي ما يقارب سعته القصوى، بعد بضعة أشهر فقط على إنجازه.

وسيحتضن مبنى «ذا إكستشينج»، الذي تم إنجازه في مارس 2018 كجزء من «قرية البوابة»، المقرّات الإقليمية لمجموعة واسعة من الشركات العالمية، بما في ذلك «ناسداك دبي» و«الشرق للخدمات الإخبارية». وتؤكد الوتيرة السريعة التي شهدتها عمليات تأجير المساحات المكتبية في المبنى، والبالغة 114 ألف قدم مربع، المكانة البارزة التي يتمتّع بها المركز، باعتباره المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

حضور

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يوفّر مبنى «ذا إكستشينج» مساحات ومرافق مكتبية من الطراز العالمي للشركات المستأجرة. وينسجم تحقيق معدل إشغال مرتفع في المبنى مع ما نشهده اليوم من زيادة في إقبال الشركات الدولية على نقل مقراتها إلى دبي أو توسيع حضورها في الإمارة، بما يؤكد الأهمية المتنامية التي تكتسبها دبي ومركز دبي المالي العالمي كوجهة مالية واستثمارية عالمية».

ومن ضمن الشركات التي نقلت مقرّاتها إلى مبنى «ذا إكستشينج» بورصة «ناسداك دبي»، وذلك كجزء من أعمالها التوسعية في مركز دبي المالي العالمي. ويحتضن المقرّ الجديد للبورصة منصة «ماركت سايت»، والتي تضمّ مساحة لإقامة فعاليات قرع جرس افتتاح السوق التي تعزز الظهور العالمي، حيث يمكن لمجموعة واسعة من المؤسسات والأفراد عرض تصريحاتهم وأخبارهم المهمة للعالم.

جودة ومرافق

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي»: «يوفر لنا مبنى «ذا إكتشينج» مساحات مكتبية عالية الجودة ومرافق من الدرجة الممتازة، وتقدّم منصة «ماركت سايت» للمصدّرين والمشاركين في السوق وغيرهم من الأطراف المعنية من مجتمع الخدمات المالية منبراً بارزاً ينقلون خلاله للعالم أجمع آخر مستجدات أعمالهم وأبرز الفعاليات ذات الصلة بالسوق».