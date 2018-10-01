«إنفستكورب» يعين رئيساً لمكتبه في أبوظبي

المصدر: البحرين - البيان

أعلن "إنفستكورب"، عن تعيين يوسف اليوسف رئيساً لمكتبه التمثيلي في أبوظبي، بجانب منصبه الحالي في المؤسسة. وانضم يوسف اليوسف إلى "إنفستكورب" في العام 2005، وشغل العديد من المناصب القيادية ضمن فريق توظيف الاستثمارات وإدارة العلاقات، حيث ساهم في دعم وتعزيز نجاح المؤسسة. وسيتولى يوسف، من خلال منصبه الجديد، وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، مهمة الإشراف على أعمال "إنفستكورب" في أبوظبي. وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى "إنفستكورب": «جاء اختيارنا ليوسف لشغل هذا المنصب نظراً لما يتميز به من موهبة فذة وخبرات قوية بجانب نهج عمله المميز الذي يركز على النتائج، مما يجعله عنصراً حيوياً في دعم تحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة للنمو.».