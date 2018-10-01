بنك دبي التجاري يبرم شراكة مع «بلووم للتعليم»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت «بلووم للتعليم»، ذراع التعليم التابعة لشركة «بلووم القابضة»، شراكة استراتيجية مع بنك دبي التجاري، لتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية لأولياء أمور الطلاب في مدارسها المفتتحة حديثاً: «برايتون كوليدج دبي» ومدرسة «دوايت دبي».

وستتيح هذه الشراكة لأولياء الأمور، الحصول على خصومات كبيرة على الرسوم المدرسية عند الدفع باستخدام بطاقات بنك دبي التجاري الائتمانية، والاستثمار في تعليم أبنائهم من خلال ودائع بونس بوستر (Bonus Booster)، وتأمين تعليم أطفالهم، من خلال إنشاء خطة ادخار مرتبطة بالتأمين (EduCare)، والتي تضمن تعليم الأطفال، حتى في حال وقوع حوادث مؤسفة، كحالات الوفاة أو الإعاقة.

كما توفر الشراكة مزايا أخرى مرتبطة بالبطاقة، ومصممة خصيصاً لأولياء أمور الطلاب والعائلات.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «نحن في بنك دبي التجاري، ندرك الأهمية التي يوليها معظم أولياء الأمور لتزويد أطفالهم بتعليم رفيع المستوى، والادخار لتأمين تعليمهم العالي، والتي تنعكس في شراكتنا مع بلووم للتعليم، وتؤكد مواصلة جهودنا لدعم أولياء الأمور في هذا المجال، من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية، وتشكيلة متنوعة من التسهيلات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية».

ومن جانبه، قال هينينج فريز، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم للتعليم: «ندرك أنّ الاستثمار في التعليم، هو أولوية شديدة الأهمية بالنسبة لأولياء الأمور.

وتتيح شراكتنا مع بنك دبي التجاري، مجموعة متنوعة من المزايا، التي يمكن لأولياء الأمور الاستفادة منها، ما يكفل لهم إمكانية توفير تعليم رفيع المستوى لأطفالهم».