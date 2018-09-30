إيران تتدخل في سوق النقد الأجنبي لمحاولة إنقاذ الريال

المصدر: دبي - رويترز

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن إيران فوّضت البنك المركزي، أمس، بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال، بعدما هوت العملة المحلية إلى مستوى قياسي في الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.

وقال التلفزيون الرسمي، إن هيئة حكومية عليا يرأسها الرئيس حسن روحاني، وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية «منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها».

وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، يوم الأربعاء الماضي، وجرى تداول الدولار مقابل 186 ألف ريال يوم الأربعاء. وفقد الريال الإيراني نحو 75 % من قيمته منذ بداية 2018.