أدنى مستوى للذهب في 6 أسابيع

المصدر: بنغالورو - رويترز

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع أمس مع ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية أميركية دعمت نية مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

وضع ذلك المعدن الأصفر على مسار أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير 1997 وانخفض الذهب نحو 1.6% خلال سبتمبر في سادس خسارة شهرية على التوالي.

ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في المعاملات الفورية عند 1182.48 دولاراً للأوقية خلال التعاملات ولامس المعدن الأصفر أدنى مستوى منذ 17 أغسطس عند 1180.34 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1186.20 دولاراً.