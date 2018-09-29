أداء قوي للدولار بدعم رفع الفائدة

المصدر: نيويورك - وكالات

شهد الدولار أداءً قوياً أمام معظم العملات، أمس، مدعوماً بإيجابية بيانات أميركية وقرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة خلال الأسبوع الحالي.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات 0.41% إلى مستوى 95.2860 واتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية 0.8%.

وارتفع الدولار أمام اليورو 0.5% إلى 1.1583 وصعد أمام الجنيه الإسترليني 0.28% إلى 1.3042، بينما استقر أمام الين عند مستوى 113.370 بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر عند 113.64. وزاد نمو إنفاق المستهلكين المعدل موسمياً 0.3% وارتفع نمو الدخل الشخصي 0.3% في أغسطس وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية.