سوق دبي يتصدر خليجياً بدعم العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تصدر سوق دبي البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع الماضي بعدما حقق أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر ونصف مدعوماً بعمليات شراء قوية للأجانب والمحافظ وهو ما دفعه لتجاوز حاجز 2800 نقطة وسط نشاط إيجابي على أسهم العقار والبنوك، فيما زاد سوق أبوظبي محققاً أعلى مستوياته منذ منتصف الشهر الجاري.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، صعد سوق دبي بنسبة 2.22%، فيما زاد سوق السعودية 1.7% وأبوظبي 1.32% والبحرين 0.64% ومسقط 0.63% والكويت 0.11%.

وقال إياد البريقي مدير عام الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية حققت أفضل أداء بين بورصات الخليج خلال الأسبوع الماضي مع غلبة طابع الشراء الأجنبي على التداولات وتراجع وتيرة ضغوط البيع متزامنة مع بقاء السيولة عند مستويات خجولة ترقباً للفترات المقبلة وما ستسفر عنه نتائج الربع الثالث.

وأوضح أن قرار زيادة أسعار الفائدة ساهم بشكل رئيس في ارتفاع أسهم القطاع البنكي وهو ذو الوزن الأكبر في المؤشر الرئيسي للسوق وخصوصاً بنك الإمارات دبي الوطني، والذي أعلن سابقاً باقتراح برفع نسبة ملكية الأجانب إلى 20% وبانتظار الإعلان عن القرار والتوقيت.

نشاط

وأضاف سوق دبي نحو 58.38 نقطة مكاسب أسبوعية بعد صعود مؤشره العام بنسبة 2.2%، مستفيداً من النشاط القوي على أسهم شركات البنوك والعقار. وصعد قطاع البنوك بنسبة 4.3% مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 6.74%، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.28%.

وزاد قطاع العقار بنسبة 1.86% بدفع من صعود «إعمار العقارية» 3.34% و«أرابتك» 1.58% و«داماك» 1.49% و«إعمار للتطوير» 0.96% و«الاتحاد العقارية» 0.44%، في مقابل تراجع «دريك آند سكل» 9.62%.

وارتفع قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.08% مع صعود سهم «دبي للاستثمار» 0.54%، مقابل تراجع «سوق دبي المالي» 0.21% و«شعاع كابيتال» 4.76%. في المقابل، انخفض قطاع النقل بنسبة 0.2% بعد هبوط «العربية للطيران» 0.93% و«الخليج للملاحة» 2.78%، فيما صعد «أرامكس» 0.73%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستحوذاً على 153.6 مليون درهم من التداولات الأسبوعية، تلاه سهم «دبي الإسلامي» مستقطباً نحو 125.67 مليون درهم، ثم سهم «إعمار مولز» بتداولات 70 مليون درهم.

وكان سهم «الإمارات دبي الوطني» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.74% مغلقاً عند 9.50 دراهم، تلاه سهم «بنك دبي التجاري» بنسبة 5.76% ليغلق عند 0.22 درهم، ثم سهم «الوطنية للتأمينات العامة» صاعداً بنسبة 4.71% إلى درهمين.

أبوظبي

وربح سوق أبوظبي نحو 64.5 نقطة أو ما نسبته 1.32% ليصل إلى 4947.92 نقطة، محققاً أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف الشهر الجاري، ليصل إلى 4947.92 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف الشهر الجاري بفضل ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.3% مع ارتفاع «بنك أبوظبي التجاري» 3.52% و«الاتحاد الوطني» 0.61% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.28% مع استقرار «أبوظبي الأول» عند 14.3 درهماً. كما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.7% بفضل صعود سهم «الدار العقارية» 2.81%. وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 4.9%، فيما ارتفع قطاع الطاقة 0.1% بعد صعود «أدنوك للتوزيع» 0.42%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 188 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 103.3 ملايين درهم، ثم سهم «بنك أبوظبي التجاري» بتداولات 55 مليون درهم. وكان أكبر الرابحين سهم «بلدكو» بنسبة 1.63% ليغلق عند 0.48 درهم، تلاه سهم أبوظبي الوطنية للفنادق، مرتفعاً بنسبة 8.77% إلى 3.1 دراهم، ثم سهم «الشارقة للإسمنت» بنسبة 5.26% ليغلق عند 0.98 درهم.

السعودية

استمر السوق السعودي في صعوده للأسبوع الثاني على التوالي مع ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.68% تعادل 130.37 نقطة إلى مستوى 7898.68 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية بنحو 29.1 مليار ريال لتصل إلى 1.876 تريليون ريال.

وجاءت المكاسب مع ارتفع مؤشرات 12 قطاعاً يتصدرها الرعاية الصحية بنسبة 4.47% ثم الاتصالات 2.9% وزاد قطاع البنوك بنحو 2.56% والمواد الأساسية 1.18%، فيما هبطت مؤشرات 8 قطاعات يتصدرها الخدمات التجارية بنسبة 3.3%، ثم الأدوية بنسبة 1.4%.

وهبطت السيولة الأسبوعية بنسبة 30.5% إلى 8.88 مليار ريال، وتراجعت الأحجام بنحو 33% إلى 404.7 ملايين سهم.

البحرين

ارتفع سوق البحرين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.64% أو ما يعادل 8.54 نقاط إلى 1348.6 نقطة بدعم أسهم البنوك، وجرى التداول على نحو 37.4 مليون سهم بقيمة 8.3 ملايين دينار.

وجاءت المكاسب بدعم قطاع البنوك مع ارتفاعه بنسبة 2.4%؛ بفضل صعود سهم «الأهلي المتحد» 3.73%، و«البحرين الوطني» 0.82%. في المقابل، تراجع قطاع الاستثمار 0.6%، مع انخفاض سهم «جي إف إتش» 2.74%. وهبط قطاع الخدمات 0.72%؛ مع تراجع سهم «بتلكو» 1.6%.

مسقط

وصعد سوق مسقط بنسبة 0.63% رابحاً نحو 28.51 نقطة ليغلق عند 4523.82 نقطة، وزادت القيمة السوقية بنسبة 1.25%، إلى 18.082 مليار ريال.

وجاءت المكاسب بدعم ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.04%، في مقابل تراجع مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات، بنحو 1.5% و0.34% على التوالي.

وارتفع أحجام التداولات بنسبة 0.69%، إلى 47.3 مليون سهم، وزادت السيولة بنحو 49%، إلى 13.63 مليون ريال.

الكويت

تباين أداء المؤشرات الكويتية للأسبوع الخامس على التوالي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% إلى 4762.03 نقطة رابحاً 5.35 نقاط، بينما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.18% ليصل إلى 5138.52 نقطة، فاقداً نحو 9.1 نقاط. وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% ليغلق عند 5362.75 نقطة، فاقداً نحو 17 نقطة.

وتراجعت السيولة خلال الأسبوع الماضي 59.3% إلى 104.06 ملايين دينار، كما تراجعت أحجام التداولات إلى 520.89 مليون سهم بانخفاض نسبته 35.2%، وهبطت الصفقات إلى 19.89 ألف صفقة متراجعة بنحو 34.5%.

1.62

وصلت السيولة الأسبوعية في أسواق الإمارات خلال الأسبوع الماضي إلى 1.62 مليار درهم، منها 959.35 مليون درهم في دبي، و661.24 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على أكثر من مليار سهم، منه 758.5 مليون سهم في دبي، و252.5 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 15.14 ألف صفقة.