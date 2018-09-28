أسهم البنوك والعقار تُربح الأسواق 8.5 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 8.5 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس مدعومة بنشاط إيجابي على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، وهو ما دفع سوق دبي لتحقيق أكبر مكاسب يومية في 4 أشهر مع تحسن ملحوظ في مستويات السيولة متجاوزة 650 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي 1.81% أو ما يعادل 50.19 نقطة محققاً أكبر وتيرة صعود منذ نهاية مايو الماضي، ليغلق مستقراً عند 2825.76 نقطة بدفع من أسهم العقارات والبنوك، فيما زاد سوق العاصمة بنحو 0.36% أو ما يعادل 17.94 نقطة ليستقر عند 4947.92 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 662.69 مليون درهم موزعة بواقع 344.14 مليوناً في دبي و318.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 319.6 مليون سهم، منها 170.7 مليوناً في دبي و148.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4396 صفقة.

شراء أجنبي

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسواق حققت أداءً إيجابياً وقوياً في ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء قوية للأجانب، وذلك في أعقاب قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، أعقبه زيادة في أسعار الفائدة محلياً.

وأضاف رشاد لـ «البيان الاقتصادي»، أن أسهم البنوك حققت أداءً قوياً بقيادة «الإمارات دبي الوطني» الذي شهد نشاطاً كبيراً وسط توقعات إيجابية بشأن نتائج المصارف للربع الثالث من العام الجاري المقرر الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى نشاط أسهم البنوك بالتزامن مع قرب انعقاد فعاليات معرض سيتي سكيب دبي الأسبوع المقبل، الذي سيعلن خلاله عن مشاريع ضخمة.

البنوك تقود

قاد صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 3.25% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 1.13% و«الإمارات دبي الوطني» 6.15% فيما ارتفع قطاع العقارات 1.62% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.06% و«إعمار للتطوير» 1.75% و«أرابتك» 3.76% و«الاتحاد العقارية» 0.74%.

كما صعد قطاع النقل بنسبة طفيفة 0.18% بفضل ارتفاع «أرامكس» 0.49% وذلك رغم هبوط «الخليج للملاحة» 0.45% و«العربية للطيران» 0.1%. في المقابل، انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.74% مع تراجع «شعاع كابيتال» 1.96% و«دبي للاستثمار» 1.05%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على نشاط التداولات مستقطباً نحو 64.7 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» بتداولات 59.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 56.3 مليوناً و2.3 مليون على التوالي. وكان سهم «تكافل الإمارات» الأكثر ارتفاعاً بنسبة تخطت 7%، فيما كان سهم «مجموعة السلام القابضة» الأكثر هبوطاً بنحو 5.88%.

صعود الاتصالات

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.73% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما ارتفع قطاع العقار 2.16% مع صعود «الدار العقارية» 2.81% و«منازل» 1.15% و«إشراق» 0.19%. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.36% مع ارتفاع «طاقة» 0.88% و«دانة غاز» 0.88%.

بينما هبط قطاع البنوك بنسبة 0.95% بضغط تراجع «أبوظبي الأول» 1.38% و«الاتحاد الوطني» 1.2% على الرغم من ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.56% و«أبوظبي التجاري» 0.38%. وانتزع سهم «أبوظبي الأول» صدارة النشاط بسيولة 68.4 مليون درهم، ثم «اتصالات» بنحو 41.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بنحو 28.8 مليون درهم. وكان سهم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر ارتفاعاً بنحو 14.5%، فيما سجل سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكبر نسبة هبوط بنحو 9.24%.

0.82 %

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنحو 0.82% أو ما يعادل 26.5 نقطة ليستقر مغلقاً عند 3253.38 نقطة بعد تداول 408.4 ألف سهم بقيمة 5.33 ملايين درهم من خلال 221 عملية. وفى سوق المشتقات جرى التداول على 250 عقد لشركة «الدار العقارية» بقيمة 44.5 ألف درهم لترتفع بنسبة 2.8%.

إفصاحات

ـــ قالت أرابتك القابضة إن حصة «الهدف للإنشاءات الهندسية» التابعة لها تتراوح بين 40 إلى 50% وذلك من قيمة العقد المعلن عنه أخيراً الذي يبلغ 3.2 مليارات درهم من أدنوك للغاز الطبيعي.

ـــ ناقش مجلس إدارة الصقر الوطنية للتأمين خلال اجتماعه الأربعاء الماضي سياسيات إدارة المخاطر وتقارير اللجان الدائمة، والتقارير الاكتوارية المتعلقة بالتسعير.

ـــ أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق أن محمد أحمد منيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة سيتقاعد من منصبه 30 الجاري على أن يعمل كاستشاري غير متفرغ لرئيس مجلس الإدارة في الأمور الاستراتيجية.

ـــ ذكرت «دانة غاز» أن مجلس إدارتها اطلع على سير مشروعات الشركة وتطوير عملياتها في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق إلى جانب الاطلاع على تقرير عن اكتمال إعادة هيكلة الصكوك وأقر تشكيل لجان مجلس الإدارة لفترة العضوية 2018-2021.

ـــ أعلنت «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» تعيين إيوين جون مكروبي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من مطلع الشهر المقبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ـــ تعقد «أدنوك للتوزيع» الجمعية العمومية 14 أكتوبر للنظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 735 مليون درهم (0.0588 درهم للسهم) عن الأشهر الستة المنتهية 30 يونيو.