تأجيل عمومية «دريك آند سكل» إلى الخميس

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

قررت الجمعية العمومية لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» أمس تأجيل اجتماعها إلى الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد.

ومن المقرر أن تناقش العمومية المؤجلة قراراً خاصاً بالنظر في استمرار الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها حيث إن خسائرها المتراكمة قد تجاوزت نصف رأس المال المصدر.

وبحسب المادة 302 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 يتوجب على مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة لاتخاذ قرار بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها.

أغلبية

والقرار الخاص لا يصدر إلا بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

كما ستناقش العمومية أيضاً أوضاع الشركة وخططها المستقبلية بالإضافة للتطورات المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها الإدارة الجديدة بخصوص الإدارة التنفيذية السابقة.

وأوضح مجلس إدارة الشركة في بيان سابق أن دعوة الجمعية العمومية لمناقشة قرار استمرار الشركة هي خطوة إجرائية لا بد من اتخاذها، ولا تعني وجود نية لحل الشركة قبل الأجل المحدد لها.

وانخفضت خسائر «دريك آند سكل» إلى 164.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول مقارنة بخسائر 905.2 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من 2017.