تعاون «دبي للخدمات المالية» في التكنولوجيا المالية مع اليابان

المصدر: دبي - البيان

تبادلت سلطة دبي للخدمات المالية أمس رسائل رسمية مع هيئة الخدمات المالية في اليابان حول التعاون لتطوير قطاع التكنولوجيا ويأتي التعاون ليسلط الضوء على جهود الطرفين من أجل تعزيز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي واليابان.

وقع الاتفاقية إيان جونستن، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وتوشيهايد إندو، مفوض هيئة الخدمات المالية في اليابان. وبموجب بنود الاتفاقية تتبادل الجهتان التنظيميتان المعلومات حول التطورات في التكنولوجيا المالية وتأمين دخول المبتكرين الماليين إلى الأسواق المعنية بشكل فعّال.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار تنظيمي للمناقشة وآلية توصية تمكّن الجهتين التنظيميتين من تزكية المبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية للمهام التي تختص بالابتكار لكل منهما.