«ماركة» تستعرض خيارات إعادة هيكلة رأس المال الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

يناقش مجلس إدارة ماركة الثلاثاء المقبل الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة رأس المال ومتطلباته. وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي أمس أن المجلس سيناقش عدة أمور أخرى منها محضر اجتماعه المنعقد 30 أبريل.

كما سيناقش مجلس الإدارة المصادقة على القرارات المتخذة بالتمرير، والتقرير الصادر عن بيت الخبرة المستقل «Crowe LPP» وسيقوم مجلس الإدارة بتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ومناقشة الأمور العادية والقضايا الداخلية.

وأعلنت ماركة في بيان سابق أن برنامجها لإعادة الهيكلة بدأ فعلياً في إظهار تأثير مفيد على مستوى الشركة برغم البيئة التشغيلية الصعبة السائدة في المنطقة، حيث تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الأول مقارنة مع خسائر 4.6 ملايين في الربع السابق عليه.