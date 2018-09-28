دبي أكبر مركز لإدراج الصكوك عالمياً

المصدر: دبي - البيان

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 1.3 مليار دولار من جانب البنك الإسلامي للتنمية، حيث يعد إحدى أكبر جهات إصدار الصكوك بقيمة إجمالية بحوالي 11.8 مليار دولار، حيث يؤكد أحدث إصدارات البنك، الذي تم الإعلان عنه أول من أمس، دور دبي بوصفها أكبر مركز لإدراج الصكوك على مستوى العالم من حيث القيمة التي يبلغ إجماليها 60.15 مليار دولار في الوقت الحالي.

ويعد الإدراج التاسع للبنك الإسلامي للتنمية في بورصة ناسداك دبي منذ 2014، حيث يُمول هذا البنك المتعدد الأطراف التنمية في بلدانه الأعضاء البالغ عددها 57 بلداً.

بناء الشراكات

وتشمل أنشطة البنك الإسلامي للتنمية، بناء شراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وزيادة المهارات وتبادل المعرفة، والتركيز على الحلول القائمة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحديات التنمية، وتعزيز التنمية الشاملة التي تدعمها هياكل التمويل المستدامة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ورعاية التعاون بين جميع الدول الأعضاء للتركيز على تحسين الإنسانية.

روابط وثيقة

وتوفر ناسداك دبي للبنك الإسلامي للتنمية وجهات الإصدار الأخرى في المنطقة والعالم روابط وثيقة بالمستثمرين حول العالم فضلاً عن بنية تحتية من الطراز الأول لإدراج السندات.