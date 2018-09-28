«ألفا لويدز.‏‏ ام. اس. اتش» تختار دبي مركزاً لنشاطها العالمي

المصدر: دبي - البيان

دشنت سياسي سان هونور المتخصصة في تقديم خدمات وساطة واستشارات التأمين والمعروفة باسم «الفا لويدز .إم .إس .إتش» مكاتبها أمس في قلب الخليج التجاري ببرج وان باي أمنيات بدبي تحت رعاية القنصل العام لفرنسا في دبي والمناطق الشمالية.

وتأسست الشركة في فرنسا وسريعاً أصبحت مجموعة سياسي سان هونور اللاعب الأساسي في السوق الأوروبية وتهدف إلى أن تكون من الشركات الرائدة عالمياً بجعلها من دبي أحد مراكزها الرئيسية وتعتمد في تطبيق سياستها على المرونة والابتكار والنهج القائم على العميل.

وتتطلع الشركة لتكون أهم وسيط تأمين بين فرنسا والإمارات حيث توفر التغطية التأمينية ضد المخاطر للعملاء الإماراتيين في أوروبا وكذا متابعة العملاء الفرنسيين في المنطقة.