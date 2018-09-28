«الإمارات دبي الوطني» يطلق خدمات المحادثات عبر «واتساب بزنس»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس عن عزمه إطلاق خدمات مصرفية مخصصة عبر تطبيق «واتساب» قريباً في دولة الإمارات.

وبإطلاق هذه الخدمة، يصبح بنك الإمارات دبي الوطني السبّاق إلى طرح الخدمات المصرفية المبتكرة، أول بنك على مستوى المنطقة يدمج أنظمته الرئيسية مع «واتساب بزنس» متيحاً لعملائه سهولةً أكبر في إجراء معاملاتهم المصرفية مثل التحقق من أرصدة الحسابات، وحجب أو رفع الحجب بصورة مؤقتة عن البطاقات المصرفية، إلى جانب تحسين شبكة قنواته الرقمية. ويجري حالياً إطلاق المرحلة التجريبية الأولية من الخدمات لموظفي البنك، على أن يتم طرحها للعملاء قريباً .

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في «الإمارات دبي الوطني»: «يسعدنا إطلاق المرحلة التجريبية الأولية لخدماتنا المصرفية القائمة على (واتساب)، ونتطلع إلى توسيع نطاق هذه الخدمات لنوفر لعملائنا تجربة رقمية موحدة».

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يأتي تعاوننا مع «واتساب بزنس» استناداً إلى التزامنا الراسخ بإضفاء المزيد من السهولة والبديهية على التجربة المصرفية».