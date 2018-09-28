«دبي التجاري» يحصد جائزة أفضل رئيس تنفيذي في القطاع

المصدر: دبي - البيان

فاز الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، بجائزة «أفضل رئيس تنفيذي في القطاع المصرفي» خلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط لعام 2018.

تقدير

وتسلم فان ليندر الجائزة تقديراً لإنجازاته البارزة في التحول الرقمي في بنك دبي التجاري، تماشياً مع رؤية الحكومة الرشيدة، فقد كان لقيادته والتزامه أثر كبير في تحويل معظم العمليات المصرفية إلى رقمية عبر جميع القطاعات، بما في ذلك الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.

فريق

وأكد الدكتور بيرند فان ليندر اعتزازه بحصوله على هذه الجائزة، قائلاً: «يشرفني أن أتسلم هذه الجائزة كوني أفضل رئيس تنفيذي في القطاع المصرفي، وأود أن أهديها لفريق عملي في بنك دبي التجاري، حيث أسهمت جهودهم المخلصة في الفوز بهذه الجائزة. كما تعد هذه الجائزة دليلاً على جهودنا المتواصلة في إطار سعينا لتحقيق رؤيتنا بأن نكون أفضل بنك في دولة الإمارات. وإننا إذ نحتفل بهذا التكريم، نعتبره حافزاً لمواصلة جهودنا الدؤوبة في تحقيق التقدم المتواصل».