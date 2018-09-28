الاحتفاء بأفضل الممارسات في علاقات المستثمرين بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

كرّمت «جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين» (ميرا) في حفل الدورة العاشرة لجوائزها السنوية الذي أقيم يوم الأربعاء في دبي، أفضل المحترفين والشركات في علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وفق معايير تحقيق أفضل أداء مميز في علاقات المستثمرين.

وأقيم حفل توزيع الجوائز ضمن مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين السنوي للعام 2018، وهو أكبر حدث مكرس لتطوير علاقات المستثمرين في المنطقة، واستقطب أكثر من 200 من كبار المتخصصين في هذا المجال والهيئات التنظيمية وبورصات الأوراق المالية بالإضافة إلى ممثلي الشركات الأعضاء في (ميرا)، واحتفى الحدث بإنجازات الفائزين في 22 فئة من ضمنها أفضل فرق علاقات المستثمرين وأفضل تقارير سنوية ومواقع علاقات المستثمرين الإلكترونية.

تحكيم

ولأول مرة هذا العام اختير أفضل تقرير سنوي من خلال عملية التحكيم التي أجراها ممثلو (ميرا) بالتعاون مع فريق من الخبراء المتخصصين.

وتمت عملية اختيار الفائزين في فئة أفضل الممارسات بالتعاون مع شركة الأبحاث Extel، في حين تم اختيار أفضل موقع لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع وكالة Comprend.