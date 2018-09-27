6 مليارات درهم مكاسب الأسهم بدعم مشتريات الأجانب

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

اختتمت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها أمس في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية ناهزت 6 مليارات درهم مع تزايد وتيرة مشتريات الأجانب والمؤسسات وسط نشاط ملحوظ على الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.78% إلى 2775.57 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.78% ليستقر عند 4929.98 نقطة بدفع من أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

ووصلت سيولة السوقين إلى 280.4 مليون درهم موزعة بواقع 185.97 مليوناً في دبي، و94.46 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 191.2 مليون سهم، منها 169.7 مليوناً في دبي، و21.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3176 صفقة. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي» وصل رأس المال السوقي للأسهم إلى نحو 853.7 مليار درهم بعدما ربحت أسهم أبوظبي 3.7 مليارات درهم، فيما بلغت مكاسب أسهم دبي نحو 2.22 مليار درهم.

البنوك

وقاد صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.43%، بدعم من دبي الإسلامي بعد ارتفاعه 0.95% والإمارات دبي الوطني 1.7%، كما ارتفع قطاع العقار بنحو 0.5% مع صعود إعمار العقارية 0.83% وإعمار مولز 1.12% وداماك 1.5%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.56% بعد ارتفاع سهم دبي للاستثمار 0.53% وسوق دبي المالي 0.2% وشعاع كابيتال 2%، فيما ارتفع قطاع النقل 0.3% بدعم من أرامكس 2.24%.

وهيمن سهم إعمار العقارية على النشاط بنحو 44.5 مليون درهم، ثم جي إف إتش بسيولة 24.3 مليون درهم، تلاه دبي الإسلامي بنحو 23 مليون درهم، وكان سهم بنك دبي التجاري الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.76% فيما كان سهم المصرف الخليجي التجاري، الأكثر انخفاضاً بنحو 7.52%.

الاتصالات

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1% بدعم من أبوظبي الأول 1.26% وأبوظبي التجاري 1.02% والاتحاد الوطني 0.6%، فيما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.62 % بفعل ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، في الوقت الذي ارتفع قطاع الطاقة 0.31% مع ارتفاع أدنوك للتوزيع 1.26%. في المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة طفيفة 0.08% مع هبوط إشراق 1.46% واستقرار الدار وارتفع رأس الخيمة العقارية 0.66%.

وانتزع أبوظبي الأول صدارة التداولات بنحو مليون درهم، ثم سهم اتصالات بسيولة 20 مليون درهم، تلاه سهم الدار مستقطباً 7.15 ملايين درهم، وسجل سهم الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعة أكبر نسبة ارتفاع بنحو 7.41%، فيما كان سهم سوداتيل الأكثر هبوطاً بنحو 2.15%.

الأجانب

مالت تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 56 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 56 مليون درهم، منها 13.5 مليوناً للعرب، و2.4 مليون للخليجيين، و40 مليوناً للمواطنين.

وكثفت المؤسسات والمحافظ مشترياتها بصافي استثمار 60 مليون درهم، منها 23.4 مليون درهم في أبوظبي، و36.45 مليون درهم في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 60 مليوناً موزعة بنحو 23.4 مليون درهم في أبوظبي، و36.45 مليون درهم في دبي.

0.45 %

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.45% أو ما يعادل 14.32 نقطة ليغلق عند 3226.81 نقطة بعد تداول 793.6 ألف سهم بقيمة 7.079 ملايين دولار من خلال 108 عمليات. وجرى التداول في سوق المشتقات على 320 عقداً بقيمة 59.9 ألف درهم، وانخفضت عقود «أرابتك» 2.1%.

Ⅶ إفصاحات

عقد مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل اجتماعاً أول من أمس وناقش أعمال الشركة الاعتيادية.

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت عن انعقاد مجلس إدارتها 11 نوفمبر المقبل لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث من 2018.

أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عن بيع 100% من حصتها في شركة «سكاي لاين» مقابل 150 ألف درهم، مشيرة إلى أن عملية البيع لن يكون لها أي تأثير مادي بالربح أو الخسارة نظراً لصغر ومحدودية النشاط التجاري مقارنة بحجم المؤسسة.