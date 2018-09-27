«الإمارات دبي الوطني» يتيح فرصة تدريبية لطلبة معهد الدراسات المصرفية

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

شارك طلاب معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في برنامج «مصرفي ليوم واحد» والذي ينظمه بنك الإمارات دبي الوطني وهو تدريب فريد يوفر للطلاب فرصة أن يكونوا عاملين في القطاع المصرفي لمدة يوم واحد، ويتيح لهم معرفة كيفية آلية العمل وآخر التطورات بالقطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المعهد باستراتيجية دمج الشباب في منظومة العمل المصرفية، التي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة وواعدة أمام فئة الشباب.

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية «تعد مشاركة طلابنا في برنامج مصرفي ليوم واحد الذي ينظمه بنك الإمارات دبي الوطني جزءاً مهماً من استراتيجية المعهد في تأهيل الكوادر الوطنية بهدف إعداد قادة المستقبل في القطاع المالي والمصرفي، والعمل على مزج خبراتهم بالدراسة مع الحياة العملية داخل البنوك والمصارف بالدولة».

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع (معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية) في إطار برنامجنا (مصرفي ليوم واحد) الذي يستهدف الطلاب الشباب، ويأتي تأكيداً على التزامنا بتعزيز الوعي بالعمل المصرفي بين صفوفهم. فقد وفر البرنامج رؤية فريدة حولLiv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني من خلال تعريف الطلاب بجملة من المواضيع مثل (التصميم لتجربة أكثر سلاسة) و(ابتكار علامة جديدة ناجحة). ونتطلع قدماً لمواصلة دعم المعهد في جهوده للارتقاء بمستويات المعرفة المالية بين المعنيين في دولة الإمارات».

والجدير بالذكر أن المعهد يشهد عاماً بعد عامٍ نمواً ملحوظاً يعكس مدى قابلية انجذاب واستقطاب أعداد أكثر من المشاركين من مواطني الدولة.