2.44 تريليون درهم أصول المصارف الوطنية أغسطس الماضي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أصول المصارف الوطنية إلى 2 تريليون و440.4 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي مستحوذة على نحو 87.15% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، وفق بيانات حديثة صدرت عن المصرف المركزي أمس.

ووفقاً للمؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية)، زادت أصول المصارف الوطنية على أساس سنوي بنسبة 8.3% مقابل 2 تريليون و253.5 مليار درهم في أغسطس 2017 وبزيادة على أساس شهري 1% مقارنة بنحو 2 تريليون و417.1 مليار درهم في يوليو الماضي، بينما ارتفعت بنحو 4.6% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 2 تريليون و333.4 مليار درهم في ديسمبر 2017.

وبلغت أصول المصارف الأجنبية العاملة بالدولة نحو 359.9 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، بانخفاض على أساس سنوي 1.5% مقارنة بنحو 365.5 مليار درهم في أغسطس 2017، وبارتفاع على أساس شهري 0.7% مقارنة بنحو 357.4 مليار درهم في يوليو الماضي، بينما انخفضت منذ بداية العام الجاري بنحو 0.1% مقارنة بنحو 360.4 مليار درهم في ديسمبر 2017.

الائتمان

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان (القروض) للبنوك الوطنية بلغ نحو 1438.1 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.7% مقابل 1428 مليار درهم في يوليو السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.3% مقارنة بنحو 1392.5 مليار درهم في أغسطس 2017. فيما وصل إجمالي ائتمان للبنوك الأجنبية 194.7 مليار درهم في أغسطس الماضي بانخفاض على أساس شهري 0.1% مقارنة بنحو 194.9 ملياراً في يوليو السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي 4.4% مقارنة بنحو 186.5 مليار درهم في أغسطس 2017. وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت الودائع المصرفية لدي البنوك الوطنية إلى 1504.2 مليارات درهم بزيادة على أساس شهري 0.5% مقارنة بنحو 1496.2 مليار درهم في يوليو السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي 8.9% مقارنة بنحو 1381.4 مليار درهم في أغسطس 2017.

وبالنسبة للبنوك الأجنبية فاستقرت الودائع لديها على أساس شهري عند 198.7 مليار درهم في أغسطس الماضي، بينما انخفضت بمقدار 1% على أساس سنوي مقارنة بنحو 200.8 مليار درهم في أغسطس 2017.

استثمارات

ووصل إجمالي استثمارات البنوك الوطنية إلى 298.6 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بانخفاض على أساس شهري 10.2% مقابل 301.7 مليار درهم في يوليو السابق عليه، وبارتفاع 8.5% على أساس سنوي مقابل 275.2 مليار درهم في أغسطس 2017، وبارتفاع 2.7% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 290.7 مليار درهم في ديسمبر 2017.

فيما بلغ إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك الأجنبية بالدولة 20.7 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري قدره 4.2% مقابل 21.6 ملياراً في يوليو السابق عليه، وبانخفاض على أساس سنوي بنسبة 5.9% مقابل 22 مليار درهم في أغسطس 2017. وأظهرت الإحصاءات أن حجم استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم بلغت 12.2 مليار درهم في أغسطس الماضي مقابل 12.1 مليار درهم في أغسطس 2017، بزيادة على أساس سنوي 0.8%، فيما لم تستثمر البنوك الأجنبية في الأسهم منذ أكثر من عامين.

التقليدية والإسلامية

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي حسب نوعية المصارف (تقليدية وإسلامية)، ارتفاع أصول البنوك الإسلامية العاملة في الدولة إلى 572 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي 7.4% مقارنة بنحو 532.7 ملياراً في أغسطس 2017، وبارتفاع على أساس شهري 2.1% مقابل 560.5 ملياراً في يوليو الماضي. ووفق الإحصائيات، ارتفعت أصول البنوك التقليدية إلى 2228.3 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي 6.8% مقارنة بنحو 2086.3 مليار درهم في أغسطس 2017، بزيادة على أساس شهري 0.6% مقارنة بنحو 2214 مليار درهم في يوليو السابق عليه.