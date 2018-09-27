تدشين منصة إلكترونية لتسهيل التمويل النقدي مقابل المنتجات

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

شهدت دبي أمس تدشين منصة «بايباك بازار» أول منصة إلكترونية في العالم توفر إمكانية التمويل النقدي العاجل قصير الأجل في مقابل أحد المنتجات.

وتوفر المنصة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر صحافي بمركز دبي المالي العالمي، للعملاء فرصة الحصول على الأموال نقداً في مقابل بيع أحد المقتنيات حالياً كالهاتف النقال، أو الحاسوب ومن ثم شراؤه مرة أخرى بعد فترة زمنية معينة.

وتتخذ المنصة مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتيك»، في واحة دبي للسيليكون مقراً لها وهو أكبر مركز للتقنية في منطقة الشرق الأوسط.

استبيانات

وقال ريكي حسيني الشريك المؤسس في المنصة إنه بناء على استبيانات تم إجراؤها على شريحة ضمت أكثر من ألف شخص، هناك 75% منهم يحصلون على أقل من 5 آلاف درهم شهرياً، أكدوا حاجتهم للاقتراض العاجل مرتين في العام، إذ اقترض 67% من المستطلعين أموالاً من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، وأكثر من 70% احتاجوا قروضاً لتغطية تكلفة إيجار السكن، العلاج أو تغطية متطلبات الأهل في البلد الأم.

وأضاف أن العملاء قادرون عبر المنصة على الحصول على تسهيلات مالية بسيطة تمتد لغاية شهرين، وذلك مقابل ممتلكات إلكترونية كالهواتف المتحركة والحواسيب، وذلك بإدخال بيانات الأدوات الإلكترونية عبر المنصة والحصول على تقييم لأفضل سعر ثم التوجه إلى المتجر واستلام المبلغ مع إمكانية استرجاع الجهاز في تاريخ محدد بعد إرجاع المبلغ.

ولفت إلى أن المنصة لا تحصل على أي رسوم من العملاء وإنما من المتاجر التي تقوم بعملية الشراء أو تقديم عروض السعر بواقع 2%، مبيناً أن العملية ليست إقراضاً أو تسهيلات ائتمانية، لكنها عملية شبيهة تمكن العملاء عند حاجتهم لمبالغ مالية بسيطة ولفترة قصيرة من الحصول عليها بضمانة ممتلكاتهم الشخصية.

كفاءة

وأكد بيشو جانجلاني الشريك المؤسس لمنصة بايباك بازار، أن المنصة تعمل بشفافية وكفاءة لتكون هي البديل القانوني لعدد من الكيانات غير الشرعية التي تعمل في مجال الإقراض الموجودة في بلدان كثيرة، حيث تفرض تلك الكيانات نسب فائدة عالية جداً على المقترضين ما يدفعهم نحو الدخول في دوامة الديون وخاصة أصحاب الدخول الضعيفة منهم أو ممن لا يملكون بدائل أخرى.

وأشار إلى أن الإطلاق الرسمي للمنصة اليوم لكن العمل عليها بدأ قبل نحو عامين، بينما انطلق التشغيل التجريبي مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أن عدد المعاملات التي تمت عبرها منذ بداية العام وصل إلى ألف صفقة بقيمة إجمالية 700 ألف درهم.

ومن جانبه أكد عبدالله الناصر رئيس مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية والشريك الداعم للمنصة، أن المنصة لا تقوم بأية عمليات إقراض إنما بعملية تسهيل وصول العملاء إلى المشترين والحصول على تقييمات، مع إمكانية بيع المنتجات أو الحصول على تسهيلات مالية قصيرة الأجل مقابل إمكانية استرجاع مقتنياتهم.

20

قال بيشو جانجلاني الشريك المؤسس لمنصة «بايباك بازار» أن عدد المتاجر المشتركة في تقديم الخدمة والتي يصل إلى 20 متجراً في كل من دبي وأبوظبي والشارقة، تستطيع أن تتحكم في السعر المعروض ويمكنها رفعه أو تخفيضه وفقاً لأسعار السوق للفوز بالمنتج، ويتم العمل حالياً على توسيع النشاط ليشمل كل إمارات الدولة.