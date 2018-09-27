«الإمارات دبي الوطني» يقدم خدمات التقاص لشركة «نعيم للأسهم والسندات»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة «نعيم للأسهم والسندات» المحليّة، المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع، تصبح بموجبها شريكاً تجارياً، يستفيد من خدمات التقاص والتسوية التي يقدمها البنك.

ويُعد بنك الإمارات دبي الوطني حالياً، أول كيان مالي في دولة الإمارات، يحصل على الموافقة اللازمة من «هيئة الأوراق المالية والسلع»، لمزاولة نشاط التقاص، ليصبح بذلك «عضو تقاص عام»، يوفر خدمات التقاص والتسوية للتداول في أسواق الأسهم في الدولة.

وقال الدكتور طارق بن هندي نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا انضمام شركة «نعيم للأسهم والسندات»، إلى قاعدتنا المتنامية من عملاء التقاص والتسوية المشاركين في التداول في أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي تأكيداً على القيمة المثلى التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق رأس المال في الدولة».

وقال يوسف مدحت الفار، الرئيس التنفيذي لشركة «نعيم للأسهم والسندات»: «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة المتميزة، ستسهم بدور محوري في تعزيز الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا، إضافة إلى ترسيخ ثقة المستثمرين في إمكاناتنا».

وأضاف الفار: «نتوجه أيضاً بجزيل الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية والسلع، على ما تبذله من جهود متواصلة في سبيل الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي للأسواق المالية، الأمر الذي سيسهم في ترقية تصنيف أسواق الدولة، إلى فئة الأسواق المتقدمة مستقبلاً».