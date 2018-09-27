132 فائزاً في حملة بنك دبي الإسلامي «ضاعف راتبك»

المصدر: دبي - البيان

أنهى بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات، أمس حملته الناجحة بشكل كبير مع الإعلان عن الفائز الثاني عشر والأخير بالجائزة الكبرى ضمن الحملة الشهرية «ضاعف راتبك، ضاعف سعادتك»، حيث أقيم السحب في فرع بنك دبي الإسلامي الكائن في مول الإمارات.

وشهدت الحملة الترويجية التي انطلقت في شهر سبتمبر 2017، انضمام متعاملين جدد اختاروا تحويل رواتبهم إلى البنك ودخلوا في السحب لمضاعفة رواتبهم خلال شهر انضمامهم. وتم إجراء السحب الأول في أكتوبر 2017، وحقق العرض منذ ذلك الحين السعادة لما مجموعه 132 فائزًا من جنسيات مختلفة من خلال 12 سحباً أمام الجمهور. وتم إجراء كل عملية سحب تحت إشراف الدوائر الاقتصادية المختصة في مختلف مراكز التسوق في إمارتي دبي والشارقة، وشهد كل سحب كذلك اختيار 10 فائزين آخرين، حصل كل منهم على جائزة قيمتها 5,000 درهم تم إيداعها مسبقاً في بطاقة بنك دبي الإسلامي المقدمة إليهم.

وقال ناصر العوضي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي تعليقاً على نجاح الحملة: «لطالما كان الحفاظ على رضا وسعادة المتعاملين عنصراً أساسياً للنمو الناجح الذي يحظى به البنك، ونحن نشعر بسعادة غامرة كوننا تمكنا من تحقيق آمال وأحلام أكثر من 130 متعاملاً خلال الإثني عشر شهراً الماضية. ويسرنا الإعلان عن الفائزين النهائيين في هذه الحملة». وقال الفائز بالجائزة الكبرى في السحب الأخير، أدهم سيد عطية (مصري): «أنا حقاً مندهش، وأشعر بأنني محظوظ جداً بفوزي في هذه الحملة. إنه من الرائع حقاً أن يكون شيئاً بسيطاً مثل تحويل راتبي إلى البنك هو الطريق للفوز في هذا السحب».