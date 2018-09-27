الإمارات بمؤشر سندات «جيه. بي مورغان» 2019

المصدر: Ⅶدبي -رويترز، أبوظبي -رامي سميح

أعلن «جيه. بي مورغان» أن الإمارات ستكون مؤهلة لدخول مؤشرات «جيه. بي مورغان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة نهاية يناير المقبل، ما يؤكد الثقة في الاقتصاد والأسواق الإماراتية عالمياً فيما تفاعلت أسواق الأسهم المحلية مع الأنباء وربحت قيمتها السوقية أكثر من 6 مليارات درهم.

ودعمت مشتريات الأجانب والمؤسسات مكاسب الأسواق المحلية وسط نشاط ملحوظ على الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك. وأفاد بيان من «جيه. بي مورغان» بأن الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ستصبح مؤهلة لدخول مؤشرات جيه. بي مورغان لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتباراً من 31 يناير 2019.

ومؤشر سندات جيه. بي مورغان مقياس أداء رئيسي بالنسبة لمستثمري الأسواق الناشئة. وقال البيان إن السندات الجديدة المؤهلة ستدخل المؤشرات بشكل تدريجي حتى 30 سبتمبر 2019.

واختتمت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها أمس في المنطقة الخضراء بمكاسب تجاوز 6 مليارات درهم وبلغ رأس المال السوقي للأسهم إلى نحو 853.7 مليار درهم بعدما ربحت أسهم أبوظبي 3.7 مليارات درهم، فيما بلغت مكاسب أسهم دبي نحو 2.22 مليار درهم. واتجهت تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 56 مليون درهم. وكثفت المؤسسات والمحافظ مشترياتها بصافي استثمار 60 مليون درهم منها 23.4 مليون درهم في أبوظبي، و36.45 مليون درهم في دبي.

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